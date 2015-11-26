Работы на мосту в районе Штыково только начинают, а в районе Смоляниново через несколько недель по сооружению уже откроют движение (ФОТО)

Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко

Сразу два новых моста строятся на дороге Артем-Находка в Приморье. Работы на сооружении в районе Штыково только начинают, а в районе Смоляниново через несколько недель уже откроют движение. Работы ведутся в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Приморского края", сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас на стройплощадке на 27-м км дороги Артем-Находка-Порт Восточный в районе поселка Штыково только несколько кранов, да буровая установка. Здесь только приступают к бурению скважин для опор нового моста через реку Артемовка. Летом у старого, признанного аварийным, треснула опора, по нему ограничили проезд большегрузам. Благо, что мост уже внесли в список на реконструкцию и подготовили проект нового сооружения. Подрядчик, АО "СпецСУ" приступил к работам в конце августа, для начала соорудив временный объезд с помощью среднего автодорожного разборного моста. Затем демонтировали старую аварийную конструкцию и приступили к первому этапу возведения новой: бурению.

Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко 1 / 6

"Здесь достаточно твердый грунт, приходится потрудиться над каждой скважиной. Но благодаря этому бурим всего до 18 метров, этого достаточно, чтобы опоры моста выдержали все нагрузки", — рассказал машинист буровой установки Владимир Гуров.

По словам главного инженера компании-подрядчика, АО "СпецСУ", Ивана Зайченко, проект нового моста учитывает нагрузки от современного большегрузного транспорта и повышенные гидрологические требования.

"Проект прошёл госэкспертизу, поэтому мы строим всё с большим запасом, как по тоннажу проезжающих грузовиков, так и по пропуску воды. Сейчас ведем бурение и заливку скважин бетоном, потом начнём монтаж опор и балок, к концу года соберём весь конструктив моста. В зиму межбалочное пространство объединять сложно, поэтому эти работы оставим на весну. А в это время приступим к устройству земполотна на подходах. По проекту, помимо 169-метрового моста, здесь будет реконструирован еще километр дороги до и после моста", — добавил специалист.

Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко 1 / 4

Полностью сдать мост в Штыково строители должны к июлю 2020 года. Чуть раньше, к июню, сдадут другой мост – в районе Смоляниново, на 49-м км дороги Артем-Находка-Порт Восточный. Подрядчик, те же "СпецСУ", ведет работы здесь с июня и уже через пару недель планирует пустить по нему движение транспорта.

"Это необходимо для безопасного пропуска весенних талых вод реки Лобога. Для этого мы планируем разобрать существующий временный объезд, а транспорт пустить по уже построенному мосту. В настоящий момент здесь полностью сделаны опоры и пролеты. Сейчас идёт монтаж плиты сопряжения мостового перехода и готовится выравнивающий слой бетона под гидроизоляцию. После этого уложим асфальт, сделаем ограждение, заасфальтируем подходы и откроем движение", — рассказал Иван Зайченко.

Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко Сразу два новых моста возводят на дороге Артем-Находка в Приморье. Фото: Станислав Луценко 1 / 3

Мост в районе Смоляниново будет длиной 72 метра, двухполосной с тротуаром и освещением. По проекту здесь также предстоит реконструировать еще почти 600 метров дороги до и после сооружения. К этим работам подрядчик приступит зимой.