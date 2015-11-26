"Может он дороги нам сделает?": мужчину на внедорожнике поймали за "темным" делом

В соцети история с исчезновением асфальта набирает популярность
Это интересно 16:46
В соцети история с исчезновением асфальта набирает популярность. Фото: pixabay.com

Во Владивостоке местные жители поймали мужчину за "темным" делом, об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на социальные сети.

По словам жителя, на развилке Давыдова пожилой мужчина воровал насыпь, которой была засыпана яма, и грузил ее в джип.

В социальных сетях история с исчезновением асфальта набирает популярность и становится очень обсуждаемой.

Такую насыпь все равно украдёт первый же дождь.

Вы ничего не понимаете, это работа под прикрытием, все нормально. Расходимся.

"Может он дороги нам сделает?"

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Тэги: бетон (асфальтобетон) пенсионеры

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