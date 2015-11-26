Такое поручение губернатор Валерий Лимаренко дал во время рабочего совещания в правительстве региона

Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Рабочее совещание состоялось в правительстве Сахалинской области. По итогам встречи губернатор Валерий Лимаренко дал поручение отправить дополнительные мобильные комплексы для диспансеризации в районы Сахалина. В ближайшие дни технику отправят в Невельский район, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Как отметили на заседании, на островах план по прохождению диспансеризации выполняется в полном объеме, однако в Макаровском, Невельском, Тымовском, Корсаковском, Холмском и Томаринском районах наблюдается отставание.

— Правительство области должно заботиться о здоровье островитян. Если медики не справляются на местах самостоятельно, им надо помогать. У нас есть спецтехника, которую можно задействовать в проведении медосмотров. Конечно, её муниципалитеты и так используют, но нужно отправить туда дополнительные машины, — отметил Валерий Лимаренко. — Такой оснащенностью, как у нас, могут похвастать далеко не все регионы. Нужно использовать наши возможности по максимуму.



Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Дополнительные мобильные комплексы в ближайшие дни будут отправлены в Невельский район. Кроме того, помощь в организации профилактических осмотров окажут "серебряные волонтеры". Их объединения на стадии формирования в Макаровском, Корсаковском и Холмскомрайонах. Местные участники проекта "Сахалинское долголетие" уже выразили свое желание объединиться для решения медицинских вопросов. Активисты будут рассказывать жителям муниципалитета об особенностях прохождения диспансеризации.

С начала года профилактическое обследование в области прошли более 156 тысяч островитян. Кроме того, в октябре на Сахалине и Курилах сформировали 6 медицинских бригад, в которые вошли узкие специалисты. Сегодня они проводят в муниципалитетах второй этап диспансеризации. С их помощью будет организовано более 23 тысяч дополнительных консультаций.



Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Напомним, в этом году губернатор области инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 млрд рублей. Было приобретено 225 единиц новейшей техники. На капремонт медучреждений в этом году было выделено 1,2 млрд рублей, что позволило обновить внешний вид более 20 больниц и поликлиник.

Кроме того, в 2019 году выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране — от 1,45 до 2,6 млн рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры. В ближайшие пять лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.