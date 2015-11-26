Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине

Такое поручение губернатор Валерий Лимаренко дал во время рабочего совещания в правительстве региона
Политика 18:35
Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Рабочее совещание состоялось в правительстве Сахалинской области. По итогам встречи губернатор Валерий Лимаренко дал поручение отправить дополнительные мобильные комплексы для диспансеризации в районы Сахалина. В ближайшие дни технику отправят в Невельский район, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Как отметили на заседании, на островах план по прохождению диспансеризации выполняется в полном объеме, однако в Макаровском, Невельском, Тымовском, Корсаковском, Холмском и Томаринском районах наблюдается отставание.

— Правительство области должно заботиться о здоровье островитян. Если медики не справляются на местах самостоятельно, им надо помогать. У нас есть спецтехника, которую можно задействовать в проведении медосмотров. Конечно, её муниципалитеты и так используют, но нужно отправить туда дополнительные машины, — отметил Валерий Лимаренко. — Такой оснащенностью, как у нас, могут похвастать далеко не все регионы. Нужно использовать наши возможности по максимуму.

Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине

Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Дополнительные мобильные комплексы в ближайшие дни будут отправлены в Невельский район. Кроме того, помощь в организации профилактических осмотров окажут "серебряные волонтеры". Их объединения на стадии формирования в Макаровском, Корсаковском и Холмскомрайонах. Местные участники проекта "Сахалинское долголетие" уже выразили свое желание объединиться для решения медицинских вопросов. Активисты будут рассказывать жителям муниципалитета об особенностях прохождения диспансеризации.

С начала года профилактическое обследование в области прошли более 156 тысяч островитян. Кроме того, в октябре на Сахалине и Курилах сформировали 6 медицинских бригад, в которые вошли узкие специалисты. Сегодня они проводят в муниципалитетах второй этап диспансеризации. С их помощью будет организовано более 23 тысяч дополнительных консультаций.

Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине

Дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации задействуют на Сахалине. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Напомним, в этом году губернатор области инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 млрд рублей. Было приобретено 225 единиц новейшей техники. На капремонт медучреждений в этом году было выделено 1,2 млрд рублей, что позволило обновить внешний вид более 20 больниц и поликлиник.

Кроме того, в 2019 году выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране — от 1,45 до 2,6 млн рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры. В ближайшие пять лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.

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Тэги: диспансеризация медицина совещание, совет

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