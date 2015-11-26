"Крузак опять не пропустил?": очередная история с пафосным внедорожником взорвала соцсети

Эпичное ДТП Toyota Land Cruiser 200 и микрогрузовика Mazda Titan произошло на одной из улиц города. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.
Днем, 22 октября, на Катерной, 7 произошло ДТП Toyota Land Cruiser 200 и микрогрузовика Mazda Titan. Многие пользователи обозначали данное ДТП как, столкновение дорогого внедорожника и "титана".
Причины ДТП остаются неизвестны.
Некоторые пользователи не сдержались от сравнения водителя дорого авто с мужчиной, который не пропустил скорую помощь.
Сто процентов тот чувак, который скорую не пропустил.
Титан будочкой прошёлся. Фаску снял.
Вскрыл как консервную банку!