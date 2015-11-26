"Крузак опять не пропустил?": очередная история с пафосным внедорожником взорвала соцсети

Эпичное ДТП дорогого внедорожника и "титана" позабавило пользователей

Крузак, опять не пропустил?. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Эпичное ДТП Toyota Land Cruiser 200 и микрогрузовика Mazda Titan произошло на одной из улиц города. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.

Днем, 22 октября, на Катерной, 7 произошло ДТП Toyota Land Cruiser 200 и микрогрузовика Mazda Titan. Многие пользователи обозначали данное ДТП как, столкновение дорогого внедорожника и "титана".

Причины ДТП остаются неизвестны.

Некоторые пользователи не сдержались от сравнения водителя дорого авто с мужчиной, который не пропустил скорую помощь.

Сто процентов тот чувак, который скорую не пропустил.

Титан будочкой прошёлся. Фаску снял.

Вскрыл как консервную банку!