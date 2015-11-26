Мероприятие реализуется в рамках проекта Минфина России

Финансы. Фото: ИА PrimaMedia

Страховой Дом ВСК стал генеральным партнером VI Всероссийской недели сбережений 2019, которая стартует 31 октября во всех регионах страны – от Владивостока до Калининграда (16+). Мероприятие реализуется в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", сообщает пресс-служба страховой компании.

ВСК и Национальный центр финансовой грамотности подписали соглашение о совместной деятельности по проведению "Всероссийской Недели Сбережений 2019". В этом году мероприятие посвящено финансовой грамотности в цифровой реальности.

Представители ВСК по всей стране проведут лекции, семинары, вебинары и расскажут о личном финансовом планировании и финансовой безопасности, защите прав потребителей финансовых услуг и продуктов, управлении кредитной нагрузкой.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк рассказал об участии компании в проекте: "Доля страховых услуг в нашей экономике значительно отстает от мировых показателей. Во многом это обусловлено недостаточным уровнем финансовой грамотности. Участие Страхового Дома ВСК в проекте министерства финансов будет способствовать развитию современных цифровых технологий в России. Наши эксперты во всех регионах страны поделятся своими знаниями и расскажут гражданам об управлении финансами и их защите".

Директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка добавила: "Страховой Дом ВСК сотрудничает с нами уже третью Неделю и за это время зарекомендовал себя как надежный и верный партнер. В прошлых Неделях силами ВСК было проведено свыше 400 очных мероприятий, сделаны рассылки по клиентам и подготовлены вопросы для квеста. Кроме того, сотрудники ВСК провели деловую игру на Семейном финансовом фестивале в Москве (12+). В этом году мы значительно добавили активностей – теперь Финансовые семейные фестивали пройдут в 5 регионах России, а в социальной сети Одноклассники состоятся прямые трансляции экспертов. Страховой Дом ВСК неоднократно награждался различными премиями за цифровизацию и диджитализацию бизнеса, поэтому мы уверены что сотрудники компании блестяще справятся с тематикой этой Недели и расскажут жителям страны о цифровых возможностях в страховании в целом".

Целью проекта является содействие формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.