Без хамства и с валидаторами: перевозчикам Владивостока рассказали о сумме штрафов

Власти посоветовали руководителям автопредприятий решить все вопросы в ближайшее время
Общество 18:30
Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Автотранспортные предприятия города, занятые перевозкой пассажиров, должны принять все меры для того, чтобы система безналичной оплаты проезда в автобусах Владивостока работала без сбоев. За неработающий терминал или его отсутствие в автобусе грозит штраф. Также перевозчикам напомнили о недопустимости грубого обращения водителей с пассажирами и необходимости соблюдения чистоты на остановочных пунктах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На совещании, которое прошло в администрации Владивостока выяснилось, что на сегодняшний день перевозчикам не хватает 22 валидатора. Они необходимы для оснащения новых автобусов, которые компании приобрели недавно и ранее не были учтены. Это несущественная цифра, учитывая, что ежедневно на дороги города выходит около 600 автобусов. И, тем не менее, эта проблема будет решена в ближайшие дни.

"До конца недели вам их выдадут", — пообещал перевозчикам начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов.

По словам руководителей автопредприятий, в целом работа системы им понятна. Возникающие вопросы в эксплуатации оборудования стараются оперативно решать с помощью специалистов МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр".

"Неисправный терминал готовы заменить в течение часа", — напомнила собравшимся директор центра Татьяна Бердникова.В завершение встречи Александр Иванов настоятельно рекомендовал руководителям автопредприятий провести дополнительный инструктаж с водителями на тему работы валидаторов, еще раз объяснив, как правильно их эксплуатировать.

"Это в первую очередь необходимо вам самим, — подчеркнул он. – Во-первых, за неработающий терминал или его отсутствие в автобусе штраф в размере 8 тысяч рублей придет на ваше имя. Во-вторых, для вас все платежи станут абсолютно прозрачны".

Отметим, сегодня во Владивостоке работает 14 автотранспортных предприятий. Они обслуживают 93 автобусных маршрута. С сегодняшнего дня во Владивостоке работает горячая линия по вопросам безналичной системы оплаты проезда. Ее номер 236-32-52.

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Тэги: автобус пассажирские перевозки

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