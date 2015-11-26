Путин наградил следователя, посадившего бывшего мэра Владивостока Пушкарева

Рустам Габдулин был удостоен награды "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан"

Следственный комитет. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин наградил старшего следователя по особо важным делам Рустама Габдулина, который вел несколько громких дел, в том числе и дело экс-мэра Владивостока, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на указ президента, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Рустам Габдулин был удостоен награды "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан".

По данным федеральных СМИ, Габдулин возглавляет расследование "московского дела", дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального и ранее курировал "болотное дело". Рустам Габдулин также работал над делами бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего главы "РусГидро" Евгения Дода, пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Напомним, что Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года приговорил Игоря Пушкарёва к 15 годам лишения свободы и 500 млн рублей штрафа. Бывший мэр уже четвёртый год находится в СИЗО "Матросская тишина".