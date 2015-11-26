Синоптики назвали дату очень сильного ливня во Владивостоке

Метеорологи передают, что выпадет большое количество осадков

Погода. Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют во Владивостоке очень сильный ливневый дождь. По прогнозам синоптиков портала "Расписание погоды", серьезные осадки прогнозируют в ночь с пятницы на субботу 26 октября с 04.00 до 10.00. Всего за этот период времени прогнозируется выпадение 31 мм осадков, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что во Владивостоке до конца недели без осадков. Резких колебаний температуры воздуха не ожидается. Ночи не холодные: +6…+9°С, в конце рабочей недели ещё теплее на 1–2 градуса. Днём максимальная температура воздуха +12…+16°С.



