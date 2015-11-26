Настоящий "фарш": жесткое ДТП с тараном и дорогими авто во Владивостоке (фото)

Известно, что пострадало по меньшей мере три автомобиля

Водитель протаранил несколько автомобилей на придомовой площадке во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

Авария с участием по меньшей мере трех автомобилей произошла утром 23 октября в районе дома № 36 на улице Днепровская во Владивостоке. По предварительной информации, водитель Toyota Prado протаранил два других автомобиля, припаркованных на придомовой площадке, сообщает ИА PrimaMedia.

В результате столкновения с Toyota Harrier джип перевернулся на бок. Отброшенный назад Harrier своей задней частью повредил Toyota Corolla, припаркованную рядом.



Водитель протаранил несколько автомобилей на придомовой площадке во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

О пострадавших в аварии информации не поступало. Подробности происшествия уточняются.