Настоящий "фарш": жесткое ДТП с тараном и дорогими авто во Владивостоке (фото)

Известно, что пострадало по меньшей мере три автомобиля
Это интересно 10:05
Водитель протаранил несколько автомобилей на придомовой площадке во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

Авария с участием по меньшей мере трех автомобилей произошла утром 23 октября в районе дома № 36 на улице Днепровская во Владивостоке. По предварительной информации, водитель Toyota Prado протаранил два других автомобиля, припаркованных на придомовой площадке, сообщает ИА PrimaMedia.

В результате столкновения с Toyota Harrier джип перевернулся на бок. Отброшенный назад Harrier своей задней частью повредил Toyota Corolla, припаркованную рядом.

Водитель протаранил несколько автомобилей на придомовой площадке во Владивостоке

Водитель протаранил несколько автомобилей на придомовой площадке во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

О пострадавших в аварии информации не поступало. Подробности происшествия уточняются.

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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