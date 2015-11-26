Бизнес-проекты сахалинских предпринимателей заинтересовали инвесторов из Китая

Сахалинский бизнес готов сотрудничать с Китаем в сферах энергетики, биотехнологиях, переработке мусора и развитии прибрежного рыболовства

В сахалинском центре "Мой бизнес" состоялась встреча региональных предпринимателей с Генеральным консулом КНР во Владивостоке Янь Вэнбинем. Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Сахалинской области

Китайских инвесторов заинтересовали бизнес-проекты сахалинских предпринимателей в сферах энергетики, переработки мусора, биотехнологиях и развитии прибрежного рыболовства. Об этом стало известно в ходе встречи двух сторон в региональном центре "Мой бизнес", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития Сахалинской области.

Представители сахалинского бизнеса встретились с Генеральным консулом КНР во Владивостоке Янь Вэнбинем и обсудили возможности сотрудничества.

Руководитель Центра поддержки экспортной деятельности Сахалинской области Дина Романова проинформировала гостей о возможностях центра в содействии организации бизнес-миссий и встреч с партнерами, сертификации и получении патентов, подготовки коммерческих предложений и презентационных материалов.

Председатель сахалинской региональной общественной организации "Общество дружбы "Сахалин-Китай" Алексей Нам поделился планами проведения на Сахалине российско-китайского бизнес-форума и выразил надежду на поддержку Генконсульства в поиске китайских предпринимателей, которым было бы интересно работать в островном регионе.

—Есть ряд проектов, хотелось бы провести бизнес-переговоры, чтобы по результатам этого форума мы могли подписать предварительные соглашения о сотрудничестве и совместной работе, ну и, конечно же, открыть для бизнесменов из Китая Сахалинскую область, — сказал Алексей Нам.

Бизнес-проекты, которые могли бы стать интересными для китайских инвесторов, от лица сахалинского бизнес-сообщества представил гостям коммерческий директор компании "Дивия-Фарм Сахалин" Виктор Аверин.

В сфере энергетики — это производство ветрогенераторов, создание на острове мини-заводов по переработке нефти и производству СПГ. Сахалинским предпринимателям также необходимы партнеры в совместной разработке месторождений угля и торфа, создании предприятий по первичной обработке древесины, расширении производства биологически активных добавок из ламинарии, трепанга, корбикулы и кукумарии. Актуальный вопрос, в котором могли бы пригодиться китайские технологии – переработка на Сахалине твердых бытовых отходов и создание тепличного комплекса. Для развития прибрежного рыболовства — обустройство на острове холодильного комплекса по приемке морепродуктов.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэнбинь отметил, что предложения очень интересны.

— Что касается сотрудничества в вопросе морепродуктов, мне кажется, это сотрудничество не только ограничится экспортом и импортом. Можно подумать о совместной переработке на территории Сахалинской области, — сказал Янь Вэнбинь.

Янь Вэнбинь попросил подготовить и направить ему предварительные ознакомительные материалы по каждому проекту для передачи китайским бизнесменам.