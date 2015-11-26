Бизнес-проекты сахалинских предпринимателей заинтересовали инвесторов из Китая

Сахалинский бизнес готов сотрудничать с Китаем в сферах энергетики, биотехнологиях, переработке мусора и развитии прибрежного рыболовства
Бизнес 22 октября, 19:25
В сахалинском центре "Мой бизнес" состоялась встреча региональных предпринимателей с Генеральным консулом КНР во Владивостоке Янь Вэнбинем. Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Сахалинской области

Китайских инвесторов заинтересовали бизнес-проекты сахалинских предпринимателей в сферах энергетики, переработки мусора, биотехнологиях и развитии прибрежного рыболовства. Об этом стало известно в ходе встречи двух сторон в региональном центре "Мой бизнес", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития Сахалинской области.

Представители сахалинского бизнеса встретились с Генеральным консулом КНР во Владивостоке Янь Вэнбинем и обсудили возможности сотрудничества.

Руководитель Центра поддержки экспортной деятельности Сахалинской области Дина Романова проинформировала гостей о возможностях центра в содействии организации бизнес-миссий и встреч с партнерами, сертификации и получении патентов, подготовки коммерческих предложений и презентационных материалов.

Председатель сахалинской региональной общественной организации "Общество дружбы "Сахалин-Китай" Алексей Нам поделился планами проведения на Сахалине российско-китайского бизнес-форума и выразил надежду на поддержку Генконсульства в поиске китайских предпринимателей, которым было бы интересно работать в островном регионе.

—Есть ряд проектов, хотелось бы провести бизнес-переговоры, чтобы по результатам этого форума мы могли подписать предварительные соглашения о сотрудничестве и совместной работе, ну и, конечно же, открыть для бизнесменов из Китая Сахалинскую область, — сказал Алексей Нам.

Бизнес-проекты, которые могли бы стать интересными для китайских инвесторов, от лица сахалинского бизнес-сообщества представил гостям коммерческий директор компании "Дивия-Фарм Сахалин" Виктор Аверин.

В сфере энергетики — это производство ветрогенераторов, создание на острове мини-заводов по переработке нефти и производству СПГ. Сахалинским предпринимателям также необходимы партнеры в совместной разработке месторождений угля и торфа, создании предприятий по первичной обработке древесины, расширении производства биологически активных добавок из ламинарии, трепанга, корбикулы и кукумарии. Актуальный вопрос, в котором могли бы пригодиться китайские технологии – переработка на Сахалине твердых бытовых отходов и создание тепличного комплекса. Для развития прибрежного рыболовства — обустройство на острове холодильного комплекса по приемке морепродуктов.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэнбинь отметил, что предложения очень интересны.

— Что касается сотрудничества в вопросе морепродуктов, мне кажется, это сотрудничество не только ограничится экспортом и импортом. Можно подумать о совместной переработке на территории Сахалинской области, — сказал Янь Вэнбинь.

Янь Вэнбинь попросил подготовить и направить ему предварительные ознакомительные материалы по каждому проекту для передачи китайским бизнесменам.

Написать автору
Тэги: малый и средний бизнес инвестиции инвестпроект сотрудничество международное сотрудничество

Первый на Сахалине центр для предпринимателей "Мой бизнес" открылся в Южно-Сахалинске

21 октября, 12:35

Мед, орехи, масло и хлеб из Приморья разлетаются в Китае как горячие пирожки

20 октября, 14:32

Вызови врача на дом: мобильный сервис "Вызов+" облегчает жизнь жителям Владивостока

09:51
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia