Серия дерзких автоугонов совершена в городе

Сейчас из-за этих действий у приморца серьезные проблемы
Это интересно 10:38
Серия дерзких угонов Toyota совершена в городе. Фото: Pixabay.com

Приморские полицейские пресекли противоправную деятельность местного жителя, промышлявшего серию угонов автомобилей

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление 69-летнего местного жителя о хищении транспортного средства. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 150 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейскими установлено, что микрогрузовик Тойота Таун Айс был похищен с улицы Шоссейной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе города Фокино сотрудники полиции обнаружили и задержали похищенный автомобиль. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Находки, неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отделе полиции он дал признательные показания. Подозреваемый признался также в неправомерном завладении еще двумя автомобилями, которые ранее были найдены сотрудниками полиции. Автомобили Тойота Фит и Тойота Старлет были обнаружены с механическими повреждениями на территории городского округа. По словам задержанного, он угонял иномарки лишь для того, чтобы покататься.

Подразделением дознания отдела полиции возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодека Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Тэги: угон автомобиля

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