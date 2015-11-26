Крупный бизнесмен задержан силовиками во Владивостоке

Мужчина был задержан на его Toyota Land Cruiser Prado
Это интересно 10:58
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Генеральный директор коммерческой фирмы предстанет перед судом за перевозку крупной партии наркотиков. Пакет с запрещенными веществами был прикреплен к днищу его внедорожника с помощью магнита, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал vl.ru.

41-летнего предпринимателя остановили сотрудники ДПС в пригороде Владивостока.

В ходе осмотра под днищем Land Cruiser Prado был обнаружен перемотанный скотчем пакет, прикрепленный к автомобилю с помощью магнита. Экспертиза установила, что найденные наркотики – синтетической группы весом почти 40 грамм.

Водитель внедорожника задержан. По факту приобретения, хранения и транспортировки крупной партии запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.

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Тэги: полиция

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