Крупный бизнесмен задержан силовиками во Владивостоке

Мужчина был задержан на его Toyota Land Cruiser Prado

Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Генеральный директор коммерческой фирмы предстанет перед судом за перевозку крупной партии наркотиков. Пакет с запрещенными веществами был прикреплен к днищу его внедорожника с помощью магнита, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал vl.ru.

41-летнего предпринимателя остановили сотрудники ДПС в пригороде Владивостока.

В ходе осмотра под днищем Land Cruiser Prado был обнаружен перемотанный скотчем пакет, прикрепленный к автомобилю с помощью магнита. Экспертиза установила, что найденные наркотики – синтетической группы весом почти 40 грамм.

Водитель внедорожника задержан. По факту приобретения, хранения и транспортировки крупной партии запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.