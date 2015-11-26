Силовики сделали заявление по громкой истории с интимными фото девушки

Сейчас у мужчины будут большие проблемы с правоохранительными органами
Это интересно 11:27
Тематическое фото. Фото: pixabay.com

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту распространения сведений о частной жизни, составляющих личную тайну гражданина, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, в период времени с 6 по 10 сентября 2019 года мужчина незаконно собрал и распространил в социальной сети против воли потерпевшей фотографии интимного характера с изображением последней.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и лица, подозреваемого в преступлении.

Стоит отметить, что за совершение указанного преступления гражданину грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

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Тэги: фотография

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