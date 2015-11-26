"Восточно-страховой альянс" стал ближе к населению Приморского края

В холле поликлиники № 3, за административной стойкой разместился страховой представитель

В холле поликлиники № 3, за административной стойкой разместился страховой представитель. Фото: предоставлено компанией

Представительство страховой компании "Восточно-страховой альянс" уже несколько лет осуществляет свою деятельность в микрорайоне "Снеговая Падь" на базе Детской поликлиники № 3 во Владивостоке. Однако с сентября этого года изменился формат работы. В холле поликлиники, за административной стойкой разместился страховой представитель, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Теперь специалисты "Восточно-страхового альянса" работают по новому стандарту – принципу открытости и доступности перед посетителями. Это позволяет легче установить коммуникации с пациентом, донести любую информацию, оперативно прийти на помощь и урегулировать спорные ситуации при получении медицинской помощи в поликлинике.

Как и прежде, специалисты СМО консультируют пациентов в части правил оформления полисов ОМС, замены страховой медицинской организации, правах и обязанностях граждан в системе обязательного медицинского страхования, о правилах получения бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, а также о важности своевременного прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

Такие изменения стали возможными благодаря федеральному проекту "Бережливая поликлиника", который направлен на решение системных проблем здравоохранения.

Он призван, за счет изменений в маршрутизации пациентов и организации труда в поликлинике, сократить время получения медпомощи и повысить ее доступность.

Страховая медицинская организация "Восточно-страховой альянс" совместно c администрацией медицинского учреждения согласовали единый подход к обслуживанию населения, что приведет к росту доступности и качества медицинской помощи, повышению удовлетворенности пациентов уровнем ее оказания.