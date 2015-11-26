Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию

"Пригрозили полицией": девушка сообщила про "развод" мошенников на популярном ресурсе. Фото: pixabay.com

Девушка сообщила про "развод" мошенников на популярном ресурсе, где она хотела приобрести товар. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

Со слов девушки, она заказала пижаму в популярном интернет-магазине, оплатила ее, но товар не получила. Девушку заблокировали сразу после оплаты. Сумма вместе с доставкой обошлась в 1450 рублей. Связаться с мошенниками пытались через аккаунт мужа, но реакции не было.

"Пригрозила полицией, а им по фигу, пожелали удачи," — отмечает девушка.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию.

Прежде чем делать заказ, надо узнать среднюю цену на этот товар. Здесь цена в два раза меньше средней. Вините себя.

Про эти пижамы уже 15-ый раз пишут, что это развод и каждый раз новые "жертвы" все равно там заказывают.