"Пригрозили полицией": девушка сообщила про "развод" мошенников на популярном ресурсе

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию
Это интересно 11:51
"Пригрозили полицией": девушка сообщила про "развод" мошенников на популярном ресурсе. Фото: pixabay.com

Девушка сообщила про "развод" мошенников на популярном ресурсе, где она хотела приобрести товар. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

Со слов девушки, она заказала пижаму в популярном интернет-магазине, оплатила ее, но товар не получила. Девушку заблокировали сразу после оплаты. Сумма вместе с доставкой обошлась в 1450 рублей. Связаться с мошенниками пытались через аккаунт мужа, но реакции не было.

"Пригрозила полицией, а им по фигу, пожелали удачи," — отмечает девушка.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию.

Прежде чем делать заказ, надо узнать среднюю цену на этот товар. Здесь цена в два раза меньше средней. Вините себя.

Про эти пижамы уже 15-ый раз пишут, что это развод и каждый раз новые "жертвы" все равно там заказывают.

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Тэги: интернет-магазины мошенничество

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