Новые тренажеры, турники и лавочки появились на территории школы № 5 в селе Суражевка

На спортивную площадку из бюджета выделили 560 тысяч рублей
Общество 11:41
Новые тренажеры, турники и лавочки появились на территории школы № 5 в селе Суражевка. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа

Новые тренажеры, разноцветные турники и длинные лавочки появились на территории школы № 5 в селе Суражевка. На спортивную площадку выделили 560 тысяч рублей из местного бюджета. Установка спортивного оборудования стала возможной благодаря муниципальной программе "Развитие и модернизация образования Артёмовского городского округа" во исполнение мероприятий национального проекта "Образование", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации округа.

Спортплощадка будет использоваться школьниками в образовательных целях, а также будет доступна для всех желающих. Кроме того, в скором времени там планируется установить систему видеонаблюдения, а для самой школы приобрести мобильный компьютерный класс и компьютерное оборудование.

По информации управления образования администрации АГО, до конца 2019 года в округе планируется завершить ряд мероприятий по обновлению и ремонту образовательных учреждений. В том числе заменить автоматическую пожарную сигнализацию в восьми детских садах; приобрести мебель и оборудование в 25 дошкольных учреждений.

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В детском саду №3 планируется отремонтировать помещения и открыть ясельную группу для малышей до 3 лет, а также группу кратковременного пребывания детей; выполнить устройство ограждения по периметру детских садов № 18, 19 и школы № 3, в ней же отремонтировать фасад; частично заменить оконные блоки и двери в восьми образовательных учреждениях; сделать текущий ремонт в спортивном зале средней школы № 22 с. Кневичи; установить аудиодомофоны в детских садах № 10 и № 39; провести мероприятия по противопожарной безопасности (замена противопожарных дверей, приобретение пожарных шкафов, проверка пожарных кранов) в шести детских садах.

На эти мероприятия в третьем квартале 2019 года из бюджета Артемовского городского округа выделено около 14 млн рублей. В настоящее время рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования для школ и детских садов в сумме еще около 13 млн рублей.

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Тэги: дополнительное оборудование

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