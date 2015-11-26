В одном из дворов города горожане сообщили о "весомом" предупреждение

"Очередной самосуд?": пользователи в социальной сети негодуют и выражают свою обеспокоенность
Это интересно 12:58

В одном из дворов города горожане сообщили о "весомом" предупреждение, которое было обнаружено на машине. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.

По словам жителей, на Нейбута, 37, кто-то оставил камень на лобовом стекле машины и обложил машину вокруг. "Кому-то делать зарядку с камнями утром," — шутят жители.

Пользователи уверены, что это очередной самосуд над машиной, которая никому не мешает. Многие негодуют и выражают свою обеспокоенность, поэтому поводу.

Я так понимаю, на лобовом камушек лежит, весомое предупреждение.

Битва за место.

Ну вот кому он мешает?

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Тэги: автовладельцы автопарковки

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