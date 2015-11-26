В одном из дворов города горожане сообщили о "весомом" предупреждение, которое было обнаружено на машине. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.
По словам жителей, на Нейбута, 37, кто-то оставил камень на лобовом стекле машины и обложил машину вокруг. "Кому-то делать зарядку с камнями утром," — шутят жители.
Пользователи уверены, что это очередной самосуд над машиной, которая никому не мешает. Многие негодуют и выражают свою обеспокоенность, поэтому поводу.
Я так понимаю, на лобовом камушек лежит, весомое предупреждение.
Битва за место.
Ну вот кому он мешает?