"И стар и млад": любимый приморцами продукт резко подорожает в цене

Уже сейчас в России поставщики предупредили розничные сети о повышении цен
Это интересно 13:45
"От стар до млад": любимый продукт у приморцев резко подорожает в цене. Фото: pixabay.com

Любимый приморцами продукт, который был одним из самых выгодных и ходовых, резко подорожает в цене. Уже сейчас в России поставщики предупредили розничные сети о повышении цен. Об это сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Ведомости".

Этот продукт обожают и дети, и взрослые, он является самым доступным и простым в приготовлении. Так, гречка может подорожать от 20% -25%, такие запросы стали поступать с сентября 2019 года.

Данные о росте цен на гречку на 5-30% подтвердил и исполнительный директор отраслевого объединения "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. При этом в крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети "Командор" сообщили о возможном повышении стоимости гречки на 25– 50% — до 59 рублей за 1 кг.

Гендиректор аналитической компании "Прозерно" Владимир Петриченко называет сложившийся уровень цен на гречиху "нездорово высоким".

По его словам, рост цен значительно превышает уровень цен прошлых лет: 20–21 октября в 2017 и 2018 годах гречиха стоила 24–24,1 рублей за килограмм. Сейчас некоторые поставщики предлагают ее уже по 45.

Ритейлеры связали подорожание с низкими ценами на гречку в предыдущие два года, поскольку это вынудило аграриев снижать посевные площади под эту культуру, в этом году ожидается минимальный урожай гречихи за пять лет.

Министерство сельского хозяйства назвало ситуацию на рынке гречки стабильной, по его данным, "в сентябре был отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу".

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