Депутаты Думы обсудили вопрос утилизации шин во Владивостоке

Совещание, посвященное важной для города проблеме, прошло в Думе города Владивостока

На рабочем совещании по утилизации старых шин. Фото: официальный сайт Думы города Владивостока

Совещание по вопросам утилизации старых шин на территории Владивостокского городского округа провела во вторник, 22 октября, председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская. В мероприятии приняли участие депутат Станислав Примаченко, начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Антон Бибиков, директор краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор" Алексей Борисов, генеральный директор ООО "ЭкоСтар Технолоджи" Глеб Юницын, генеральный директор ООО "Востокцемент" Алексей Сысоев. На совещании обсуждалось предложение ООО "Востокцемент" по использованию отслуживших свое автопокрышек, собранных на территории дальневосточной столицы, в качестве альтернативного топлива для обжига цементного клинкера во вращающихся печах на заводах промышленной группы "Востокцемент", сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как напомнила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская, открывая совещание, сегодня одна из основных проблем Владивостока – большое количество накопленных за многие годы неутилизированных старых шин. Более того, в настоящий момент утилизация автопокрышек, как это предписывает муниципальный правовой акт города Владивостока от 15.08.2018 № 45-МПА "Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа", вряд ли возможна.

Предложенный ранее способ утилизации в виде переработки старых шин на резиновую крошку, к сожалению, не решает проблему полностью. Зарывать шины где-то на полигоне ТБО невозможно с экологической точки зрения.

В ходе предыдущих совещаний возникла идея утилизировать шины еще одним способом, который на совещании презентовали представители Востокцемента. В презентации, представленной заместителем управляющего по производству и модернизации ООО "Востокцемент" Антоном Сысоевым, подробно рассказывалось о возможности полной и экологически безопасной утилизации изношенных покрышек, применяемых в качестве альтернативного топлива для обжига клинкера во вращающихся печах на заводах промышленной группы "Востокцемент".

Как оказалось, высокая температура и длительное пребывание материала во вращающейся печи, высокий избыток кислорода, который улучшает условия сжигания, приводит к полному разрушению всех органических соединений, а атмосфера, возникающая в печи, способствует улавливанию таких летучих примесей, как хлор, сера, щелочи. Все, что обычно выходит в золу или шлак при обычном сжигании, при этом способе переходит в структуру клинкера, который производится во вращающихся печах (клинкер в цементной промышленности – основной материал, используемый для производства цемента разных марок). То есть в атмосферу и почву данные примеси не попадают.

К слову, в качестве альтернативного топлива при производстве цементного клинкера могут использоваться не только шины, цельные или резаные, но и другие отходы: ТБО; материалы животного происхождения, например, костная мука; опилки и т.д.

В России такая технология частично уже используется. Проект в Спасске-Дальнем может стать пилотным и решить проблемы с утилизацией шин не только во Владивостоке, но и в других городах края.

Как заметил генеральный директор ООО "Востокцемент" Алексей Сысоев, для того чтобы запустить проект, компании нужно знать, на какие объемы сырья для альтернативного топлива можно рассчитывать. Понадобятся также площадки для хранения покрышек. Компания готова инвестировать необходимые средства, но должна быть уверена в возвратности своих инвестиций. И еще один важный вопрос – каким образом будут доставляться шины в Спасск-Дальний.

"Региональный оператор, по законодательству, "заточен" под транспортировку и обработку ТБО. К сожалению, шины не наша компетенция, — пояснил директор КГУП "Приморский экологический оператор" Алексей Борисов. – Лицензии на перевозку данного вида отходов у нас нет. Получить можно, но это будет очень долгий процесс. Неизбежно встанет и такой вопрос: где складировать и откуда возить".

По мнению начальника управления окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока Антона Бибикова, площадки для складирования старых шин необязательно должны быть на территории краевого центра. Подходящее место можно найти на территории от Владивостока до Спасска-Дальнего.

Своим видением на проблему утилизации старых шин, собранных на территории Владивостока, поделился генеральный директор ООО "ЭкоСтар Технолоджи" Глеб Юницын. В настоящее время собрано порядка 450 тонн, на площадке регионального оператора лежит еще тонн 300.

"Действительно, никто не ожидал, что будет собран такой колоссальный объем покрышек. Когда начиналась работа по очистке от шин клумб на придомовых территориях, думали, что после этого проект, по сути, закончится. Но клумбы очистились, а управляющие компании как везли шины с придомовых территорий и оврагов, так и везут. Люди, услышав о проекте, несут шины к мусорным площадкам", — подчеркнул Глеб Юницын.

Сейчас ООО "ЭкоСтар Технолоджи" прорабатывает в резиновую крошку примерно 2,5 тысячи тонн в год, а как резидент ТОР "Надеждинская" может увеличить объем до 5 тысяч тонн в год, однако в одиночку справиться с утилизацией всего объема старых шин Владивостока компания не в силах.

"Если "Востокцемент" выступил со своим предложением, значит, он готов этим заниматься, и вопрос не в том, справиться он или нет. Вопрос в том, что городу это надо. Стало быть, перед нами стоит одна проблема – как организовать доставку шин на "Спасскцемент", — высказал свою точку зрения депутат Думы города Владивостока Станислав Примаченко.

"Можно сказать, что мы делаем первый шаг к решению такого актуального для Владивостока вопроса как переработка автомобильных шин. Ведь по нашему городу передвигается несколько сотен тысяч автомобилей. Но грамотная утилизация шин на данное время не организована. В результате Владивосток сегодня завален старыми покрышками, они засоряют наши дворы, парковые зоны, что наносит большой вред экологии. Нам всем вместе предстоит найти решение, чтобы наладить утилизацию шин, причем, наиболее экологичным способом", — подчеркнула важность проблемы председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Наталья Войновская.

Подводя итоги совещания, Наталья Войновская предложила включить в протокол совещания ряд рекомендаций, а именно: КГУП "Приморский экологический оператор" — проработать возможность подготовки ТБО к утилизации на заводах "Востокцемента", а самому ООО "Востокцемент" подготовить техусловия по данному виду сырья для альтернативного топлива; администрации города Владивостока – проработать вопрос по выделению дополнительного земельного участка для накопления покрышек, предназначенных для утилизации; компании "ЭкоСтар Технолоджи" — определить свои возможности по переработке шин в резиновую крошку. В конце ноября в Думе города планируется очередное рабочее совещание по данному вопросу.