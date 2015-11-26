Также было одобрено внесение изменений в положение о молодежной палате

Депутаты Думы Владивостока поддержали внесение изменений в Устав города. Фото: пресс-служба Думы города Владивостока

Депутаты Думы Владивостока рассмотрели проекты правовых актов о внесении изменений в Устав города Владивостока и в положение об Общественной молодежной палате на заседании комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества и утвердили их. В работе комитета приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, первый заместитель главы администрации города Ольга Козерацкая, руководители управлений, представитель прокуратуры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Думы города Владивостока.

Комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять проект муниципального правового акта "О внесении изменений в Устав города Владивостока" в третьем чтении. Председатель комитета Роза Чемерис напомнила, что данный проект МПА принят Думой города Владивостока в первом чтении 26 сентября и опубликован в газете "Утро России" 28 сентября текущего года.

Проект муниципального правового акта "О внесении изменений в Устав города Владивостока" разработан в целях приведения Устава в соответствие с действующим федеральным законодательством. Проектом МПА предлагается к вопросам местного значения отнести выдачу градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах города Владивостока. Также документом предусмотрены дополнительные меры ответственности к депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным. В этом случае к депутату предлагается применять такие меры ответственности, как предупреждение, освобождение от должности, занимаемой в Думе города Владивостока, от осуществления полномочий на постоянной основе.

Депутаты рассмотрели также изменения в Положение об Общественной молодежной палате при Думе города Владивостока. Разработчик проекта депутат Виктор Аблапов сообщил, что документ подготовлен на основании предложений, поступивших от Общественной молодежной палаты.

Проектом предлагается исключить ограничение, согласно которому кандидатуры в молодежную палату могут быть предложены исключительно молодежными общественными объединениями, и предусмотреть возможность предложения кандидатур в состав палаты от учебных заведений. Формирования кадрового резерва молодежной палаты — осуществлять в течение всего срока действия палаты и увеличить численность резерва с 5 до 10 человек. Срок полномочий председателя молодежной палаты и заместителей председателя — установить равным сроку полномочий палаты 2 года, в действующем Положении полномочия председателя составляют 1 год. Кроме того, вводится ответственность членов молодежной палаты за пропуск подряд трех очередных заседаний без уважительной причины — досрочное прекращение полномочий.

Данные изменения отражены в проекте решения Думы города Владивостока "О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 31.05.2018 № 93 "Об утверждении состава Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока". Комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять данный документ.

На заседании комитета депутаты рассмотрели проект решения Думы города Владивостока "О размещении изображения герба муниципального образования город Владивосток на Мече Победы".

Данный проект внес глава города Владивостока. В пояснительной записке к проекту говорится: "Город Владивосток с 2014 года является членом Союза городов воинской славы. На IX Съезде Союза городов воинской славы 04.10.2018 в г. Грозном было принято решение об изготовлении Мечей Победы с изображением на них гербов городов воинской славы. Вручение Мечей Победы планируется в торжественной обстановке в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне руководством Российской Федерации в Москве".

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе города Владивостока утвердить возможность размещения изображения герба города Владивостока на Мече Победы. На заседании комитета депутаты рассмотрели и поддержали проекты МПА по вопросам муниципальной службы.