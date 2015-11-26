Самый передовой на юге Приморья лечебно-диагностический комплекс заработал в Находке

Теперь жительницы юга края могут получить высокотехнологичную медпомощь, не выезжая за пределы округа
Общество 17:49
Больница. Фото: Находкинская горбольница

Самый передовой на юге Приморья комплекс лечебно-диагностического оборудования по профилю "гинекология" сформирован в Находкинской городской больнице. Новое приобретение в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" позволяет оказывать пациенткам высокотехнологичную медицинскую помощь.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, благодаря нацпроекту в медучреждении стали возможны вмешательства, предотвращающие развитие злокачественных образований.

"Благодаря современной методике у первой прооперированной пациентки, молодой женщины, сохранены все детородные органы и в будущем она сможет стать мамой", – сообщил врио главного врача Находки Валерий Коляда.

Он подчеркивает, что гинекологическое отделение больницы имеет статус межрайонного центра специализированной помощи и – единственное на весь округ – круглосуточно оказывает как экстренную, так и плановую помощь по своему профилю. В отделении профессиональная команда – восемь врачей высшей квалификационной категории, они выявляют и лечат сложнейшие патологии, выполняют операции для лечения бесплодия.

"Многие женщины убеждены, что щадящую высокотехнологичную операцию можно сделать только в ведущих краевых клиниках или в медицинском центре ДВФУ. И с удивлением узнают, что у нас многие манипуляции выполняются по полису ОМС. Внедрив передовые методики, мы ориентируемся на органосохраняющие операции, позволяющие нашим пациенткам в будущем иметь детей", – говорит заведующая гинекологическим отделением Елена Гречишникова.

В медучреждении подчеркивают, что за счет нового оборудования и высокой квалификации медперсонала здесь готовы взять на себя больше обязательств по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи жителям по профилям "гинекология", "травматологии" и "нейрохирургия".

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Тэги: больница

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