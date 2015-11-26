Леонид Симанчук: на предприятиях Владивостока стало значительно меньше несчастных случаев

Представитель мэрии – об охране труда, опасных отраслях и о конкурсе среди предприятий

Леонид Симанчук. Фото: vlc.ru

Кто стал победителем конкурса "Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнерству" и что он дает участникам, кроме наград; чем опасна работа строителя и грузчика: об этом и многом другом в интервью PrimaMedia рассказал начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока Леонид Симанчук.

– Леонид Сергеевич, какие структуры обязаны следить за тем, в каких условиях работают наши граждане?

– У нас в стране условия труда контролирует государство в лице Федеральной инспекции труда и ее территориальных отделений. Кроме того, в отдельных отраслях контроль возложен на такие структуры, как Ростехнадзор и Роспотребнадзор. В ведении Государственной инспекции труда не только безопасность условий труда работников в процессе трудовой деятельности. Это также и различные трудовые споры, которые могут возникнуть между работником и руководством компании, нарушения со стороны работодателя в сфере оплаты труда, предоставление компенсаций за работу в опасных условиях, нарушение условий труда и отдыха.

Ну и, конечно, следить за тем, в каких условиях работают сотрудники, должны сами предприятия. Эта обязанность предусмотрена статьей № 212 Трудового кодекса России. Работодатель не только обязан обеспечивать безопасные условия труда для своих сотрудников, но и контролировать их соблюдение, проводить непрерывное обучение работников, инструктажи, периодические медицинские осмотры занятого на вредных и опасных производствах персонала.

– Каковы тогда основные задачи вашего управления?

– Одной из основных функций, которую осуществляет наше управление, является реализация во Владивостоке государственной политики в области охраны труда. Согласно 131 Федеральному закону, охрана труда не входит в перечень вопросов местного значения, которыми занимается муниципалитет на своей территории. Учитывая важность этих вопросов, администрация Владивостока в 2007 году приняла решение создать отдельный орган, который будет непосредственно заниматься только ими. Так образовалось наше управление, которое так и называется – управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраны труда.

Мы занимаемся сбором и обработкой информации об условиях охраны труда на предприятиях Владивостока, проведением государственной экспертизы условий труда и координацией обучения.

Наши специалисты работают в тесном контакте с работодателями, собирают информацию об охране труда в компаниях. Вся эта информация заносится в единую электронную базу, после чего анализируется, чтобы в дальнейшем организовать работу по тем отдельным случаям и направлениям, где внимание охране труда уделяется недостаточное.

Кроме того, управление отслеживает, проводят ли организации оценку условий труда, а также обучение охране труда — как работников, так и самих работодателей. Потому что специальная оценка условий труда на рабочих местах – это обязательная процедура, начиная с 2014 года. Ранее она называлась аттестацией рабочих мест. Законом было предусмотрено, что завершить оценку условий труда все российские работодатели должны до конца 2018 года.

– Во Владивостоке проходит конкурс по охране труда, его организует ваше управлением. В чем его суть, кто в этом году стал победителем? Как предприятие может стать его участником?

– Это ежегодный конкурс. Официально он называется "Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнерству". Мэрия проводит его в целях пропаганды и популяризации вопросов, связанных с обеспечением безопасности условий труда. К участию допускаются компании Владивостока всех организационно-правовых форм.

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Существуют, правда, определенные ограничения для потенциальных конкурсантов: организации не должны быть банкротами, находиться в стадии ликвидации и иметь задолженность по выплате заработной платы. Прием документов, как правило, проходит с 1 июня по вторую декаду августа. После этого оргкомитет подводит итоги и определяет победителей. Лучшими становятся организации, набравшие наибольшее количество баллов. Им мы вручаем дипломы, подписанные главой города Владивостока, а активным участникам — благодарственные письма от администрации.

У нас четыре отраслевых номинации, по которым распределяем всех участников конкурса. Это компании, занятые в сфере материального производства, организации непроизводственных отраслей, субъекты малого предпринимательства, бюджетные предприятия.

Награждение победителей конкурса. Фото: vlc.ru Награждение победителей конкурса. Фото: vlc.ru Награждение победителей конкурса. Фото: vlc.ru Награждение победителей конкурса. Фото: vlc.ru Награждение победителей конкурса. Фото: vlc.ru 1 / 5

— Итоги этого года уже подведены?

— В этом году итоги конкурса мы подвели в начале октября. В каждой из четырех номинаций было по три организации-победителя. Правда, в этом году в одной из номинаций мы не смогли разделить третье место, поэтому присудили его сразу двум организациям. В итоге в 2019 году получилось 13 победителей. Первое место в сфере материального производства во Владивостоке уже традиционно делят между собой предприятия энергетики. В этом году золото досталось филиалу ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" — Приморское предприятие магистральных электрических сетей. В номинации непроизводственных отраслей первое место у "Владивостокского регионального центра связи филиала ОАО "РЖД". Среди бюджетных организаций лидером является Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Владивостокская клиническая больница №2", известная как тысячекоечная. Ну и в последней номинации – субъекты малого предпринимательства – победа досталась ООО "Авиаполис Янковский".

– Что еще, помимо наград, дает этот конкурс участникам? Компании, готовясь к нему, изменяют что-то к лучшему, обращаются к вам за консультациями, следуют каким-то требованиям?

– Безусловно, именно так и происходит. Из года в год мы наблюдаем прогресс в сфере безопасности труда на предприятиях, которые являются постоянными участниками конкурса. Участие в нем – это возможность продемонстрировать свою развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению условий труда и компетентность специалистов, которые занимаются именно этими вопросами в организации. Безусловно, и для самих коллективов это тоже важно.

– К сожалению, на наших предприятиях также происходят несчастные случаи. После этого специальные комиссии проводят расследования, выясняют причины случившегося. Какова роль вашего управления в этом процессе?

– Действительно, несчастные случаи в организациях Владивостока происходят, хотя их стало значительно меньше за последние 10 лет. И если еще в 2010 году в городе было зарегистрировано 527 несчастных случаев, 30 из которых – со смертельным исходом, то уже в 2018 году эта цифра снизилась практически вдвое, до 289 человек, из которых девять погибло, а 56 получили тяжкий вред здоровью.

– Какие производства во Владивостоке лидируют по числу несчастных случаев?

– Это рыболовство, морской водный транспорт, транспортировка и хранение грузов. Также в числе лидеров – строительство. В этой отрасли несчастные случаи регистрируются постоянно, но в последние годы эта сфера утратила свое "лидерство".

Однако, проводя анализ производственного травматизма по итогам 2018 года, мы столкнулись с тем, что отрасли, которые напрямую не относятся к производству, не имеют сложных технологических процессов и оборудования, дали прирост по количеству пострадавших. Среди них, как это ни странно, здравоохранение, образование. И хотя здесь случаи травматизма напрямую не связаны с производственной деятельностью, но квалифицированы комиссией, как производственные травмы. Это, в основном, падения, дорожно-транспортные происшествия.

– Какова процедура расследования несчастных случаев, если таковые имели место на рабочем месте?

– Работодатель в течение нескольких суток после ЧП обязан оповестить об этом по установленной форме соответствующие органы. После этого незамедлительно организуется комиссия по расследованию происшествия. Ее состав зависит от степени повреждений. Это может быть комиссия работодателя в составе не менее трех человек — в случае легких травм, а в случае тяжкого вреда здоровью, смерти сотрудника или группового несчастного случая в данную комиссию включаются представители Государственной инспекции труда, органов местного самоуправления, Фонда соцстрахования, профсоюзов. В ходе расследования на основании собранных документов и материалов устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, определяется, был ли пострадавший в момент травмы связан с производственной деятельностью. После этого комиссия квалифицирует произошедшее, как НС на производстве, либо связь с производством не устанавливается. Определяется круг лиц, которые допустили нарушение требований охраны труда, озвучиваются меры, которые необходимо предпринять работодателю для устранения причин, приведших к ЧП. Всё это делается для предупреждения схожих ситуаций в дальнейшем.

Уже в 2019 году специалисты нашего управления приняли участие в работе 61 комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, по результатам которых 34 НС были признаны производственными травмами. В остальных 29 случаях связь с производством установлена не была. Что касается ответственности за возникновение таких ситуаций, ее несет работодатель, либо те должностные лица, на которых была возложена ответственность по обеспечению безопасности на конкретном производственном участке, в цеху и так далее.

– Расскажите, насколько за последние годы возросла социальная ответственность работодателей перед своими сотрудниками.

– Действительно, за последние 10 лет подходы к этому вопросу в организациях изменились. Это произошло во многом благодаря той работе, которую в этом направлении проводит государство. Очень многое делается в области совершенствования законодательства, включая различные нормативные документы Минтруда, правила по охране, которые с одной стороны заставляют, а с другой – стимулируют компании двигаться к улучшению условий для своих сотрудников, обеспечивать безопасный труд.

По мнению специалистов Минтруда, удачным оказался опыт стимулирования через дифференцированные тарифы в системе страхования. Эти тарифы были повышенными для производств с вредными условиями труда, что подтолкнуло предприятия эти условия улучшать. В 2012 году была изменена методика расчёта скидок и надбавок к страховым тарифам по линии Фонда социального страхования. И теперь организации, которые не занимаются вопросами охраны труда, где регистрируется производственный травматизм, платят повышенный до 40% тариф. А организации, у которых эта работа налажена на должном уровне, имеют скидки к страховому тарифу.