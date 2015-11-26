На следующей неделе погода в Приморье резко ухудшится

Регион ждет новая волна холода и интенсивные осадки
Общество 18:47
На следующей неделе погода в Приморье резко ухудшится. Фото: ИА PrimaMedia

На следующей неделе произойдёт перестройка синоптических процессов, в результате которой погодные условия Приморского края будут существенно отличаться от текущей ситуации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

В первые рабочие дни атмосферные фронты вызовут в отдельных районах Приморья дожди, но их интенсивность будет меньше, чем в выходные дни. Температурный фон резко не изменится — ожидаются небольшие колебания минимальных и максимальных температур.

К середине недели погода резко ухудшится. На север Японского моря может выйти циклон и будет смещаться вдоль побережья Приморья. На большей территории края пройдут интенсивные осадки. За циклоном во второй половине недели вторгнется холодная воздушная масса, и после продолжительного периода теплой погоды в Приморье значительно похолодает.

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Тэги: погода

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