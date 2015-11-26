Мораторий на повышение налогов укрепит позиции бизнеса в России – Ростислав Гольдштейн

До 2024 года не будет увеличиваться нагрузка на бизнес
Политика 09:18
Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

Налоговая нагрузка в России на малый бизнес не будет увеличиваться до 2024 года. Об этом заявил Министр финансов Антон Силуанов, сообщает ИА PrimaMedia.

"Договорились, что в течение шести лет, до 2024 года никаких налоговых повышений не будет. Это однозначно и эта позиция будет выдерживаться", — подчеркнул министр.

Вместе с тем, он отметил, что совсем недавно заработала новая форма бизнеса – самозанятость. И сегодня Правительство сосредоточено на ее развитии и распространении. В четырех экспериментальных регионах граждане, работающие на себя без наемных работников, оформляют себя в качестве самозанятого (через приложение на смартфоне), легализуя свой небольшой бизнес. Для физлиц налоговая ставка составляет всего 4%, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 6%. При этом те, кто перешел на новый режим, не платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%.

Работая в легальном правовом поле, самозанятые ограждают себя от возможных штрафов со стороны налоговой за неоформленный законным путем доход, оформляют отношения с Пенсионным фондом, получают защиту государства в спорных вопросах, обретают полезный опыт настоящей предпринимательской деятельности. Власти отмечают, что эта форма бизнеса – технология будущего.

"Малый и средний бизнес является опорой любой развитой экономики, поэтому перед государством стоит важная задача помогать давним предпринимателям укреплять свои позиции, а новичкам – становиться на ноги. За шесть лет необходимо существенно увеличить число субъектов малого бизнеса в России – такую цель поставил Президент. Помимо ввода льготных ставок по кредитам, государство проводит масштабную по размаху реформу контрольно-надзорной деятельности, чтобы упростить жизнь бизнесу, избавить его от избыточных проверок, сбора ненужных бумаг и выполнения давно устаревших предписаний. Вместе с этим, малому бизнесу для развития и роста необходимы стабильные периоды без повышения налогов. Важно, чтобы это обязательство со стороны государства о шестилетнем моратории на повышение нагрузки было исполнено, потому как только при установившемся доверительном отношении к власти можно рассчитывать на рост предпринимательской активности среди населения", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

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Тэги: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Гольдштейн Ростислав Эрнстович налоги

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