Военный корабль планировали взорвать во Владивостоке в 2017 году

О плане взорвать военный корабль во Владивостоке рассказал гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходящий свидетелем по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Это следует из свидетельских показаний, зачитанных прокурором в Московском окружном военным суде.

"Из-за нехватки денег я решил наняться боевиком и пройти обучение в лагере в Сирии. Мы изучали религиозные каноны, а также основы по устройству гранат, самовзрывающейся техники. В марте 2017 года я получил задание в совершении террористического акта в порту города Владивосток — взорвать один из военных кораблей", — говорится в документе.

План боевика сорвался, когда его задержали на границе России с Украиной. Уголовное дело о несостоявшемся теракте выделено в отдельное производство.

Помимо прочего, Турдиев подтвердил, что видел в лагере подготовки боевиков в Сирии исполнителя теракта в петербургском метро Акбарджона Джалилова.

Согласно показаниям, Джалилов находился там в течение месяца, "задавал конкретные вопросы". Помимо этого, Турдиев опознал Джалилова на фотографии. Джалилов взорвал себя в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года. Погибли 15 человек, сам смертник, еще 66 получили ранения. За подготовку теракта судят 11 человек.