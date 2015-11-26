Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie

Авторитетное жюри отметило коммуникационную платформу "Другие правила", а также социальный проект "Добавь бабушку в друзья"
Бизнес 09:34
Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie. Фото: предоставлено Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 получил две серебряные награды Effie Awards Europe – главной международной премии в области маркетинга. Tele2 стала первой российской компанией, победившей сразу в двух номинациях конкурса, и единственной обладательницей Effie Awards Europe в телекоме. Авторитетное жюри отметило коммуникационную платформу "Другие правила" в престижной номинации Best of the Best. Социальный проект "Добавь бабушку в друзья" победил как инициатива, несущая позитивный вклад в общество, сообщила пресс-служба компании

Tele2 завоевала серебро в номинации Best of the Best в категории "Потребительские товары и телекоммуникации" с коммуникационной платформой "Другие правила". Новая престижная номинация, приуроченная к 50-летию Effie, отмечает самые заметные достижения в маркетинге в европейских странах. В номинации могли принять участие только победители национальных конкурсов Effie в 2018 году.

Коммуникационная платформа "Другие правила", отмеченная жюри премии, стала основой для запуска инновационных продуктов компании, новых подходов в обслуживании клиентов, переформатирования розничной сети Tele2. "Другие правила" позволили оператору завоевать репутацию трендсеттера на рынке телекома и оставаться единственным растущим мобильным оператором в телеком-отрасли России.

Второе серебро Tele2 получила в номинации Positive Change: она отмечает бренды, которые делают мир лучше благодаря своим коммуникационным бизнес-стратегиям. Жюри европейской премии наградило социальный проект оператора "Добавь бабушку в друзья".

Эта кампания Tele2 привлекла внимание к проблеме разрыва между поколениями, которая усугубляется неумением старших людей использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и способствует их общению в соцсетях. Тем самым Tele2 эффективно объединила бизнес-цели и решение общественно значимых задач.

"Мы первыми на российском рынке завоевали сразу две награды премии Effie, которая устанавливает стандарты для профессионалов в сфере маркетинга. При этом эксперты оценили Tele2 в престижной юбилейной номинации Effie, где сражаются лучшие из лучших. "Другие правила" выделяют нас среди других игроков и пронизывают все, что делает Tele2. Мы устанавливаем в маркетинге подходы, которые замечают и копируют конкуренты. Победа на Effie доказывает не просто эффективность нашей стратегии, но ее адаптивность, своевременность и способность угадывать ожидания клиентов. Отсюда закономерна и наша вторая награда в номинации Positive Change: она говорит о Tele2 как о социально ответственной компании, которая меняет мир к лучшему", — отмечает директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Effie Awards – самая известная мировая награда в области маркетинга, вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах. Премия поощряет яркие проекты профессионалов маркетинга и способствует развитию отрасли. Среди участников и жюри Effie Awards – ведущие международные и российские бренды, крупнейшие агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

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Тэги: связь (телекоммуникации)

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