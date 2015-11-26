Сергей Олонцев: Программой по ремонту дорог на 2019 год запланировано много мероприятий

О развитии дорожной инфраструктуры островного региона рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

В 2019 году правительство Сахалинской области активно занимается развитием островного региона, исключением не стала и дорожная инфраструктура. Так, до конца текущего года в области планируется отремонтировать 116,7 км дорожных участков, а после реконструкции и строительства ввести в эксплуатацию 37,7 км автодорог общего пользования регионального и местного значения. Какие изменения произошли в дорожной инфраструктуре островного региона, в интервью ИА SakhalinMedia рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.

— Сергей Петрович, сколько дорог планируется отремонтировать в этом году?

— В рамках предусмотренного финансирования из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения планируется отремонтировать 93,2 км.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог еще не завершены. В рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог на 2019 год запланировано ввести в эксплуатацию 8,1 км автодорог.

— Какие объекты реконструируются в 2019 году?

— В 2019 году завершится реализация мероприятия "Строительство моста через реку Большая Хоэ" (ввод 0,278 км). Помимо этого в текущем году запланировано окончание реализации мероприятия по "Реконструкции улицы Центральной в селе Озерском Корсаковского района" с вводом 2,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Также завершится "Реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры улицы Пионерской в городе Долинске" с вводом 1,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершится "Реконструкция муниципальной автомобильной дороги общего пользования Корсаков — Новиково на участке км 19 — км 31" I этапа строительства (ПК0+00 — ПК26+50) с асфальтобетонным покрытием с вводом 2,65 км.

— Какие дорожные участки предстоит построить согласно программе работ?

— Всего программой работ на 2019 год на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения предусмотрено построить 29,6 км участков дорог. Нам предстоит выполнить капитальный ремонт на протяжении 9,289 км и ремонт на протяжении 14,161 км дорог. Также в план входит строительство двух новых мостов суммарной длиной 88,92 м, ремонт одного путепровода через железную дорогу в районе станции Гребенская и одного моста (река Вал) суммарной длиной 183,3 м.



Дорожные работы. Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

— Какие предусмотрены сроки для ремонтных работ?

— Как известно, характерный для нашей области короткий сезон для выполнения дорожно-строительных работ обуславливает тот факт, что большая часть объектов вводится в эксплуатацию в октябре-ноябре. При этом следует отметить, что фактическая степень готовности объектов не вызывает серьезных опасений в неисполнении программы работ текущего года.

— Какие дорожные объекты наиболее значимы?

— Среди большого перечня объектов в качестве наиболее значимых, наверное, следует выделить следующее.

Во-первых, завершены работы на участке км 3 — км 15 автодороги Южно-Курильск — Головнино (11,382 км), и теперь районный центр связан современной асфальтированной трассой с аэропортом "Менделеево".

Во-вторых, продолжается реконструкция главной автотранспортной артерии Сахалина — автодороги Южно-Сахалинск — Оха. В текущем году вводится 11,87 км (в Смирныховском, Ногликском и Охинском районах).

Также нужно существенное наращивание дорожно-строительных работ в границах Тымовского района: начаты работы на участках село Палево — село Зональное и село Воскресеновка — село Славы, а в следующем году между этими населенными пунктами появится асфальтированная дорога.



Капитальный ремонт дороги Холмск — Правда автомобильной трассы Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск. Фото: пресс-службу администрации МО "Холмский городской округ"

— Какие участки дорог ещё планируется отремонтировать?

— Следует отметить завершение работ по реконструкции 2,315 км автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в селе Пионеры. В том числе был построен новый мост через реку Пионерская. Помимо этого начаты работы по асфальтированию грунтовых участков дороги на перегоне Холмск — Правда.

Вместе с этим практически завершены работы по реконструкции 3,215 км автомобильной дороги Тымовское — Александровск-Сахалинский в пределах села Арково. Это имеет немаловажное значение для жителей села.

Также в текущем году начата реконструкция участка автодороги Арсентьевка — Ильинское (от села Ильинское на восток), завершение работ и ввод в эксплуатации этого участка протяжением 7,47 км намечен на 2021 год.

— Сколько денег уже потрачено на ремонт дорог в этом году?

— В текущем году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог предусмотрено 4,6 млрд рублей, — на региональные автомобильные дороги 1,4 млрд рублей и на муниципальные 3,2 млрд рублей.

В рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог на 2019 год из федерального и областного бюджетов предусмотрено 7,8 млрд рублей — на региональные автомобильные дороги 5,9 млрд рублей и на муниципальные 1,9 млрд рублей.

На сегодняшний день освоено 6,1 млрд рублей, в том числе на реконструкцию дорожных объектов направлено 3,8 млрд рублей и на капитальный ремонт и ремонт — 2,3 млрд рублей.



Строительство дороги на Кунашире. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

— Какие объекты областных дорожных участков планируется отремонтировать до 2024 года?

— Конечно, это автодорога Южно-Сахалинск — Оха: продолжатся работы на нескольких объектах (в Смирныховском, Тымовском, Ногликском и Охинском районах) с вводом в эксплуатацию в 2020 году 41,792 км асфальтированных участков.

По другой меридианной дороге Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в 2020 году продолжатся работы на участках Холмск — Правда и Яблочное — Пионеры, начнутся работы на участке Красногорск — Айнское. В 2021 году — на участке Белинское — Парусное.

В целом, Правительство Сахалинской области намерено завершить работы по ликвидации грунтовых разрывов на участке Ильинское — Углегорск в 2024 году. Также планируется капитальный ремонт дороги в пределах села Чехов, села Костромское, села Томари, города Томари.

В 2020 году планируется приступить к реализации строительства остальной части дороги Арсентьевка — Ильинское (в пределах Долинского района) с полным завершением работ и вводом 14,39 км дороги в 2024 году.

В рамках Курильской программы будет продолжено строительство дороги Курильск — Буревестник (остров Итуруп) и дороги Южно-Курильск — Головнино (остров Кунашир).



Тематическое фото. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

— Какие объекты местных дорожных участков планируется отремонтировать до 2024 года?

— Прежде всего, это "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по улице Некрасова в городе Холмске в том числе ПСД" (II очередь строительства) ввод объекта в 2020 год 1,083 км.

Это "Реконструкция автомобильной дороги село Дальнее — село Ёлочки" ввод объекта в 2020 год 3,02 км. Также "Строительство пешеходной зоны вдоль морского берега между городом Курильск и селом Китовое" ввод объекта в 2020 год — 2,765 км.

В планах "Строительство улично-дорожной сети в селе Ильинское Томаринского района (второй этап)" ввод объекта в 2021 году — 3,2 км. Запланирована "Реконструкция автомобильной дороги Курильск — Рейдово, острова Итуруп (Подъезд к порт пункту в бухте Оля)" ввод объекта в 2021 году — 1,085 км.

И, конечно, это "Строительство моста через реку Корсаковка в село Раздольное Корсаковского городского округа" — ввод объекта в 2021 году 0,93 км/20 п.м.

— Каким образом контролируется качество дорожных работ в области?

— Контроль за качеством выполняемых работ на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта осуществляется силами независимых организаций. Все они являются победителями государственных закупок на оказание услуг по строительному контролю. Специалисты данных организаций находятся на объектах, контролируют все технологические процессы, имеют собственные лаборатории и лабораторные посты на объектах, производят испытания материалов независимо от подрядных организаций.

Кроме этого, на всех объектах заключены государственные контракты на авторский надзор, то есть авторы проектов несколько раз за год выезжают на объекты, чтобы убедиться, что строительно-монтажные работы выполняются в строгом соответствии с проектной документацией.

— Какие ещё организации следят за ходом строительства дорог?

— По объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог дополнительный контроль осуществляет Государственная инспекция строительного надзора. В течение года инспектора совершают выезды на объект. По завершению работ в полном объеме совершается итоговый выезд, результатам которого является акт, подтверждающий выполнение работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией. Этот документ является обязательным для Заказчика при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При завершении работ на объекте подрядная организация выдает Заказчику гарантийный паспорт с указанием сроков, в течение которых она за свой счет готова устранять возникшие в период гарантийной эксплуатации дефекты. Гарантийные обследования проводятся Заказчиком ежегодно.



Строительство дорог в Сахалинской области. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

— Какие меры применяются к организации за выполнение некачественной работы и не сдачи её в назначенный срок?

— Ответственность подрядных организаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств определена государственным контрактом и заключается во взыскании пени или неустойки, вплоть до одностороннего расторжения контракта.

— Как осуществляется контроль качества дорожных работ?

— С целью осуществления контроля за ходом выполнения работ на объектах дорожного хозяйства Сахалинской области на автодорогах местного значения, государственным казенным учреждением "Центр дорожного мониторинга Сахалинской области" ведется работа по обследованию и контролю качества по объектам реализуемых за счет средств областного бюджета.

Так, с начала 2019 года работниками Учреждения произведено более 70 выездов по муниципальным образованиям Сахалинской области, произведено более 20 отборов проб строительных материалов для лабораторных испытаний.

Сроки проведения гарантийных работ по различным элементам обустройства дороги составляют от пяти до восьми лет.

— Как продвигается работа по увеличению нормативных требований региональных и местных дорог? В данном случае, какие цели ставит правительство области?

— По состоянию на 1 января 2019 года "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям" составляет 55,53%.

Для Сахалинской области стоит задача обеспечить результат по данному показателю — 70%.

В рамках улучшения данного показателя в 2019 году увеличено финансирование на мероприятия по развитию дорожного хозяйства. Так, в 2019 году планируется отремонтировать 93,2 км дорог местного значения и 23,5 км дорог регионального значения.



Трасса. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

— Какие ещё планируется принять меры в рамках повышения значения Показателя?

— После строительства и реконструкции в 2019 году в рамках повышения значения Показателя планируется ввести в эксплуатацию 37,7 км автомобильных дорог с устройством асфальтобетонного покрытия, в том числе 29,5 км автодорог регионального значения и 8,2 км местного значения.

Благодаря этому доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится на 2,6%.

Кроме того, в текущем году разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию автодорог местного значения, что по результатам реализации объектов позволит увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям.

— Дорога Южно-Сахалинск – Оха станет федеральной. Как продвигается работа в этом направлении?

— Когда дорога Южно-Сахалинск — Оха станет федеральной, а процесс передачи будет поэтапным и займет довольно продолжительный период, вопросы финансирования дорожной деятельности (включая содержание, ремонт, реконструкция) в отношении автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха будут полностью на федеральном бюджете, то есть в распоряжении Росавтодора.

В части создания на Сахалине службы федерального заказчика, насколько нам известно, сейчас Росавтодор прорабатывает вопрос создания на Сахалине филиала подведомственного Росавтодору (ФКУ ДСД "Дальний Восток") для оперативного управления автомобильной дорогой.