Банк "Открытие" помог в издании каталога "Калашников Великий и Простой"

Издание альбома приурочено к 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова
Общество 14:25
Михаил Калашников. Фото: Миша Джапаридзе / AP

При поддержке банка "Открытие" Алтайским государственным краеведческим музеем был издан каталог "Калашников Великий и Простой". Издание альбома приурочено к 100-летию со дня рождения уроженца Алтайского края — конструктора Михаила Калашникова, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Сотрудничество между Банком "Открытие" и Алтайским государственным краеведческим музеем официально началось в 2019 году. В рамках совместного проекта планируется в течение пяти лет издавать серию каталогов из фонда краеведческого музея Алтайского края. Материалы, которые представлены в каталоге "Калашников Великий и Простой", хранятся в Филиале Алтайского государственного краеведческого музея — в Мемориальном музее конструктора в селе Курья.

Выбор для первого каталога такой известной личности — выдающегося конструктора эпохи, отца легендарного автомата АК-47 Михаила Калашникова, не случаен. Его автомат входит в двадцатку выдающихся изобретений 20 века и состоит на вооружении в более чем 100 армиях мира. Изображение автомата Калашникова можно увидеть на гербах и флагах многих государств. Но при этом сам Калашников неоднократно говорил о том, что ему хочется видеть мир без оружия, чтобы все конфликты решались не в ходе войн, а за столом переговоров.

— Банк "Открытие" не только ведет бизнес в Алтайском крае, но и всесторонне участвует в культурной жизни региона: поддерживает культурные проекты Театра музыкальной комедии, Рождественские чтения, Шукшинские дни на Алтае, Государственную филармонию Алтайского края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтайского края. По некоторым из них наше сотрудничество стало уже хорошей, доброй традицией. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы таких традиций становилось больше и наши совместные проекты были яркими, насыщенными, имеющими большую культурную и духовную ценность. И, надеемся, что впереди таких проектов будет еще очень много, — отметил на церемонии презентации каталога член правления банка "Открытие" Александр Пахомов.

Написать автору
Тэги: музей банки финансовые

Музей "Владивостокская крепость" устроит детям бесплатные экскурсии по форту Поспелова

14:12

"Опять двойка": во Владивостоке прошел семейный мастер-класс по картине Решетникова

19 октября, 15:33

Профильный комитет Госдумы против изменения налогового климата в рыбной отрасли

23 октября, 18:10
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia