Более 200 спортсменов съехались в Артем на первенство и чемпионат по киокусинкай каратэ

Соревнования стали промежуточным тестом перед началом краевых соревнований, которые определят кандидатов в сборную на чемпионат ДФО

Первенство и чемпионат по киокусинкай каратэ. Фото: Дмитрий Подольский

Более 200 спортсменов из Приморского края и Хабаровска съехались на открытое первенство и чемпионат Артемовского городского округа по киокусинкай каратэ. Соревнованиям которые проводит федерация киокусинкай каратэ города Артема уже более 20 лет. Поэтому именно на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса города Артема был дан старт новому спортивному сезону, который предстоит пройти спортсменам академий и федераций киокусинкай Приморья. Первенство и чемпионат АГО стали своеобразным промежуточным тестом перед началом официальных краевых соревнований, которые определят кандидатов в сборную на чемпионат Дальневосточного федерального округа , а далее — на чемпионат России и Первенство мира, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

Торжественное открытие проходило после завершения первого этапа соревнований по дисциплине "ката"— это бой с воображаемым противником.

Первенство и чемпионат по киокусинкай каратэ. Фото: Дмитрий Подольский Первенство и чемпионат по киокусинкай каратэ. Фото: Дмитрий Подольский Первенство и чемпионат по киокусинкай каратэ. Фото: Дмитрий Подольский 1 / 3

С началом спортивного сезона участников поздравил начальник отдела физической культуры и спорта администрации АГО Виталий Ефремов, который пожелал всем успеха и побед на предстоящем турнире. Помощник депутата Государственной Думы Наталья Кокорева передала спортсменам приветственный адрес от имени Владимира Новикова. После парада участников и показательных выступлений представителей федерации киокусинкай каратэ города Артема начались самая зрелищная часть соревнований по дисциплине "кумите"-то есть спарринги или схватки бойцов по своим возрастным категориям. И к "кумите" допускались участники, начиная с 10 лет.

Первенство и чемпионат по киокусинкай каратэ. Фото: Дмитрий Подольский Первенство и чемпионат по киокусинкай каратэ. Фото: Дмитрий Подольский 1 / 2

Воспитанники артемовской школы киокусинкай всегда считались одними из сильнейших на территории Приморского края, что они вновь и доказали на Первенстве и чемпионате АГО 2019 года. Победителями в своих категориях стали Александр Фабер, Егор Егоров, Николай Гончаров, Алексей Васильев, Никита Цапко, Юрий Землянухин, Сергей Папко, Даниил Моисеев, Никита Решенок, Алексей Головко, Рахман Рамазанов, Максим Косицкий, Дарья Носова.