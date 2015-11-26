Тайна граффити раскрыта: новый арт-объект Владивостоку подарила компания МТС

Мужчина-алеут появился на стене одного из зданий в центре города в рамках масштабного федерального проекта "Культурный код"

Граффити с мужчиной-алеутом. Фото: ПАО "МТС"

Граффити с мужчиной-алеутом, который появился на стене одного из зданий на улице Алеутской, подарила компания МТС. Эффектный арт-объект был реализован в столице Дальнего Востока в рамках масштабного федерального проекта "Культурный код", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "МТС".

Возможное авторство граффити и личность персонажа, изображенного на стене трансформаторной будки на ул. Алеутской, 24, активно обсуждали в СМИ и социальных сетях Владивостока с момента его появления. Тайну изображения раскрыла директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева, опубликовав пост в социальных сетях.

"На граффити изображены мужчина-алеут и шхуна "Алеут", подарившая название одной из центральных улиц Владивостока. Этой работой мы постарались привлечь внимание горожан и гостей дальневосточной столицы к истории улицы Алеутской. На поверхности граффити размещена информационная табличка с QR-кодом. Наведя смартфон на табличку, можно прочитать историю улицы и интересные факты о жизни и быте алеутов. Граффити "Алеут на Алеутской" — часть масштабного федерального проекта МТС "Культурный код". Проект нацелен на сохранение и поддержку уникальных культурных ценностей и инициатив в регионах России. В рамках проекта волонтеры МТС реставрируют и сохраняют памятники культуры, поддерживают ремесленные школы, местные сообщества и движения, помогают в организации самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов. Над изображением нашего алеута работали художники арт-сообщества "33+1" во главе с Павлом Шугуровым,", — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Граффити с мужчиной-алеутом. Фото: ПАО "МТС" Граффити с мужчиной-алеутом. Фото: ПАО "МТС" 1 / 2

Прообразом граффити послужила старинная гравюра с мужчиной-алеутом. Рисунок привлекает внимание ярким цветом и интересными деталями — пирсингом и необычным головным убором персонажа. Это традиционная шапка алеутов, сделанная из цельного куска дерева и украшенная резными пластинками из моржового клыка, бисером и шкурой ластоногих.

"Это уже не первый наш проект с компанией МТС. Ранее на месте "Алеута" находилась работа в рамках проекта "Поколение М", выполненная вместе с учениками художественной школы № 1. Тогда эта композиция была интересна своей подчиненностью архитектуре. Рельеф фасада обыгрывался ложными окнами, в которых размещались персонажи. Но нужно двигаться дальше. Смелость "Алеута" – в его угловом расположении и игнорировании рельефа фасада. На мой взгляд, городское искусство должно постоянно развиваться: искать новые формы и ставить перед собой острые вопросы. Надеюсь, что алеут станет новым символом улицы Алеутской и популярным местом для фотосессий", — добавил художник, руководитель творческого объединения "33+1" Павел Шугуров.