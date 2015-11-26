Пожар на кладбище во Владивостоке унес жизни двух человек, третий в больнице – СК

По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время распития спиртных напитков

Реанимация. Фото: ИА PrimaMedia

Доследственную проверку начали в СУ СК РФ по Приморскому краю после смерти двух мужчин на пожаре, который случился ночью на "Морском кладбище" во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт управления.

"По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время распития спиртных напитков. В результате пожара два человека погибло, один находится в тяжелом состоянии в медучреждении", — говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о трех погибших в пожаре.