Часть жителей Владивостока останется без горячей воды 25 октября

Под отключение попадают более 30 домов
Общество 11:28
Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях до 17.00 часов 25 октября горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДГК".

  • Володарского: 8, 8а;
  • Лазо: 4, 6;
  • Петра Великого: 3, 3/6;
  • Почтовый: 9;
  • Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 35, 39, 41а, 45;
  • Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 85, 87, 87в.
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Тэги: водоснабжение

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