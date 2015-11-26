Часть жителей Владивостока останется без горячей воды 25 октября

Под отключение попадают более 30 домов

Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях до 17.00 часов 25 октября горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДГК".