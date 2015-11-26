Во Владивостоке полицией был задержан подпольный продавец

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы

Во Владивостоке силовиками был задержан подпольный продавец. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке силовиками был задержан подпольный продавец, который незаконным путем сбывал спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратору Приморского края.

Приговор Первомайского районного суда Владивостока был вынесен местному жителю 1976 года рождения.

По версии следствия, местный житель, закупил у неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и хранил в арендуемом им контейнере на территории Первомайского района г. Владивостока немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащую в соответствии с действующим законодательством обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками.

Мужчина не имел лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, но сбывал указанную продукцию путем розничной продажи, пока его действия не были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Было выявлено более 1 тыс. канистр (объемом 5 литров) с этиловым спиртом (95 %), более 3,5 тыс. бутылок водки (объемом 0,5 л), имеющих различные наименования, а также около 40 бутылок коньяка.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком на 2 года.