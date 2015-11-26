Горожане просили разрешить им торговать между "Луговой" и "Спортивной" и посодействовать в организации услуг по прокату лошадей в городе

Председатель Думы города Владивостока провел прием граждан. Фото: пресс-служба Думы города Владивостока

Прием граждан состоялся 21 октября в Думе города Владивостока. Со своими вопросами жители обратились к председателю Думы города Андрею Брику, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Думы города Владивостока.

В Думу города Владивостока с просьбой о содействии в решении вопроса о получении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство обратился житель города Артема. Он рассказал, что с 1995 года стоит в очереди на получение земельного участка на территории Владивостокского городского округа, неоднократно обращался в различные инстанции, однако определенного ответа по данному вопросу пока не получил. В целях изучения вопроса было принято решение данное обращение принять в работу.



Председатель Думы города Владивостока провел прием граждан. Фото: пресс-служба Думы города Владивостока

Жители Владивостока, проживающие в Ленинском районе города, обратились к председателю Думы по вопросу организации рынка для осуществления торговли пенсионерами на территории между остановками общественного транспорта "Луговая" и "Спортивная". По словам обратившихся, в настоящее время не разрешается торговать на участке между рынком и трамвайными путями, поскольку это не отвечает требованиям безопасности, нарушает санитарные и другие нормы. Однако для частных торговцев, большинство из которых пенсионеры, такой приработок является существенным подспорьем к скромным пенсиям. Пожилые люди считают, что имеют право на уличную торговлю в своем родном городе, просят выделить для них место, на котором они смогли бы осуществлять такую торговлю.

"Будем искать выход из этой ситуации. Необходимо провести тщательное изучение этой проблемы совместно с представителями городской администрации. В данном вопросе предстоит найти решение, которое позволит соблюсти требования по организации рыночной торговли и при этом даст возможность пенсионерам заниматься частной коммерцией", — подчеркнул Андрей Брик.



Председатель Думы города Владивостока провел прием граждан. Фото: пресс-служба Думы города Владивостока

Жительница Владивостока просит Думу оказать содействие в организации на территории городского округа услуг по прокату лошадей. Ранее вопрос уже рассматривался в Думе на заседании комитета по городскому хозяйству. Индивидуальные предприниматели просили разрешить им работать на Спортивной набережной, но в администрации города площадки для проката лошадей пока не определены, поскольку в городском округе отсутствуют общественные территории, обустроенные для организации данной услуги. Также прокат лошадей на неустановленных территориях запрещают городские правила благоустройства. Кроме того, необходимо учитывать требования федерального законодательства об ответственном обращении с животными, которое регламентирует использование животных в культурно-публичных целях и находится сейчас в стадии изменения. Пока решается вопрос с площадками во Владивостоке, индивидуальные предприниматели изучают возможность организации проката лошадей на участке, расположенном в нескольких километрах от Океанариума на острове Русском.



Председатель Думы города Владивостока провел прием граждан. Фото: пресс-служба Думы города Владивостока

На приеме заявителям было предложено подробно изучить данный участок на острове Русском и подготовить по нему обоснованное заявление в Думу города Владивостока.