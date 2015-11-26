"Сами переводили деньги": силовиками пресечена серия мошеннических действий

На его счету 12 эпизодов противоправной деятельности и более 280 тысяч рублей в кармане
Это интересно 12:44
"Сами переводили деньги": силовиками пресечена серия мошеннических действий. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке силовиками была пресечена серия мошеннических действий на сумму более 280 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление МВД России по Приморскому краю.

Так, следователями отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Дальнегорска, обвиняемого в совершении серии мошеннических действий.

Было установлено, что 24-летний ранее не судимый житель Дальнегорска Приморского края, размещал в сети ложные объявления о продаже автозапчастей.

Потерпевшие переводили деньги на банковскую карту в качестве аванса, после чего злоумышленник переставал выходить на связь. Граждане начали массово обращаться за помощью в полицию.

На его счету 12 эпизодов противоправной деятельности и более 280 тысяч рублей в "кармане". Таким образом, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество), передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Тэги: мошенничество уголовное дело

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