Клубу "Бумеранг" выделили около двух млн рублей на реализацию проекта (ФОТО)

Сахалинский проект "Друзья океана" вошел в ТОП-100 лучших по России. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

На средства Фонда президентских грантов островной клуб "Бумеранг" организовал обучение сахалинцев спасению морских млекопитающих. За год к помощи животным привлекли свыше 200 волонтеров, а для пяти тысяч человек провели просветительские занятия, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

"Бумерангу" выделили около двух млн рублей на реализацию проекта. На эти деньги общественники закупили специальное оборудование для спасения животных, организовали обучение волонтеров и издали настольную игру.

– Проект вырос из потребности людей помогать животным. Повод для его создания был "живой" – все помнят запертых в ледяном плену косаток. Тогда в организацию часто поступали звонки с просьбами о помощи морским обитателям, и мы поняли, что это именно то, чем следует заниматься, – рассказала руководитель клуба Валентина Мезенцева.

Сахалинский проект "Друзья океана" вошел в ТОП-100 лучших по России. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области Сахалинский проект "Друзья океана" вошел в ТОП-100 лучших по России. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области 1 / 2

Несмотря на то, что грант был реализован год назад, проект "Друзья океана" продолжает работу. Специалисты обучают инициативные группы, как правильно помогать водным обитателям, которые получили ранения или оказались на мели. Также уже длительное время работает сайт группы помощи морским животным. В планах – разработка детской книги о косатках, живущих в неволе, и создание условий для проведения операций по освобождению сивучей и морских котиков от запутывания. Также к запуску готовится интерактивная карта для фиксации встреч с морскими млекопитающими

– Деятельность "Друзей океана" востребована не только на Сахалине. Она известна в целом в России и в международных сообществах, занимающихся спасением обитателей морей. Результаты работы сахалинских добровольцев были высоко оценены и проект стал одним из ста лучших по стране, профинансированных Фондом президентских грантов в 2017 году, – отметила ведущий советник департамента внутренней политики Правительства Сахалинской области Елена Ульянова.

Сахалинский проект "Друзья океана" вошел в ТОП-100 лучших по России. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области Сахалинский проект "Друзья океана" вошел в ТОП-100 лучших по России. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области 1 / 2

СПРАВКА: Национальный конкурс президентских грантов – это возможность для сахалинцев и курильчан с активной гражданской позицией представить свои инициативы и получить финансовую поддержку на их реализацию. В конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные организации, и получить средства на реализацию своих социально значимых проектов. Сейчас проводится регулярный прием заявок, который продлится до 25 ноября 2019 года. Условия и порядок проведения конкурса, а также требования к участникам размещены на официальном сайте. Кроме того, информацию можно получить по телефону 8 (495)150-42-22 и по электронной почте: office@pgrants.ru, а также в Южно-Сахалинске в ресурсных центрах по телефонам: 8 (4242) 42-42-30 (Коржова Ирина Владимировна), 8 (4242) 42-42-30 (Попов Виктор Викторович, Батурина Татьяна Васильевна).