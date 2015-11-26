Сбербанк предлагает представителям микробизнеса особые условия по кредитным бизнес-картам

Бизнесмены смогут воспользоваться увеличенным грейс-периодом по возврату средств при расчетах за товары и услуги в компаниях-партнерах банка

Сбербанк. Фото: ИА PrimaMedia

Сбербанк предлагает представителям малого и микробизнеса особые условия по кредитным бизнес-картам. Так, предприниматели могут воспользоваться увеличенным грейс-периодом по возврату кредитных средств в период использования карты при расчетах за товары и услуги в компаниях-партнерах банка. В партнёрской программе "Бизнес без купюр" сегодня участвуют не только федеральные компании, но и около 30 предприятий Дальнего Востока из сферы оптовой и розничной торговли, сервисных услуг, доставки еды и тд, сообщает пресс-служба банка.

Перечень партнёров размещен на сайте банка.

"С помощью кредитной бизнес-карты наши клиенты могут совершать необходимые покупки для своего бизнеса так же легко, как и обычные покупки в магазине: без выдачи наличных под отчет и оформления платежек. А благодаря увеличенному льготному периоду у партнёров банка предприниматели могут экономить на процентах, — подчеркнул Сергей Москаленко, директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Партнёры программы же получают дополнительный поток клиентов. Банк предлагает гибкие условия сотрудничества, а также берет на себя работу с рассрочкой и оказывает маркетинговую поддержку".

Услуги предоставляет ПАО "Сбербанк".