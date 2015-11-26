Необходимость оплаты счетов докажем качественной работой - Приморский "мусорный" оператор

С января 2020 года жителям Приморья начнут поступать новые квитанции на оплату вывоза бытовых отходов

Первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев. Фото: ИА PrimaMedia

Отложенная на один год мусорная реформа стартует в Приморском крае 1 января 2020 года. Управлять процессом будет КГУП "Приморский экологический оператор", в прошлом — муниципальное владивостокское предприятие "Спецзавод №1". С нового года изменится тариф на вывоз отходов, заработает новая маршрутная сеть и увеличится охват территории для мусоровозов, значительно возрастет процент отходов, отправляемых на обработку. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать для того, чтобы перевести край на новый способ обращения с ТКО в интервью ИА PrimaMedia рассказал первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев.

Подготовительную работу региональный оператор начал еще в начале 2019 года. Была вновь запущена сортировка на полигоне под Владивостоком, закрыт мусоросжигательный завод, началась работа с населением по пропаганде раздельного сбора мусора, составлен план по строительству новых сортировочных линий по всему краю и т.д.

Экологический оператор взялся за масштабную и кропотливую работу по изменению территориальной схемы обращения с отходами, сокращению плеч доставки мусора от населенных пунктов до полигонов и сортировочных станций, поиску перевозчиков, изменению нормативов и тарифов для населения и многому другому. Сейчас, за два месяца до старта реформы в регионе, у команды предприятия уже сформирована четкая картина, как и в какой последовательности действий будет осуществлен переход на новые требования реформы и что это будет означать для жителей края.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.