Министр природного газа, нефти и стали Республики Индия планирует сотрудничать с компанией для увлечения экономического потенциала

Индийские металлурги оценили техническую оснащенность терминала АО "Восточный Порт". Фото: Предоставлено пресс-службой АО "Восточный Порт"

ОАО "УГМК" и АО "Восточный Порт" продемонстрировали новый проект Третьей очереди специализированного угольного терминала для индийской делегации глав крупнейших металлургических компаний Индии накануне, 23 октября, в поселке Врангель, сообщает ИА PrimaMedia.

Зарубежных гостей заинтересовали уникальные конкурентные преимущества АО "Восточный Порт": многоступенчатая магнитная очистка угля от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, включая работу в условиях низких температур, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника, лучший уровень промышленной экологии среди угольных портов России. Благодаря этим преимуществам грузовладельцы получают гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является основным условием поставки российского угля в адрес металлургических заводов Индии.

Индийские металлурги оценили техническую оснащенность терминала АО "Восточный Порт". Фото: Предоставлено пресс-службой АО "Восточный Порт" Индийские металлурги оценили техническую оснащенность терминала АО "Восточный Порт". Фото: Предоставлено пресс-службой АО "Восточный Порт" 1 / 2

"Наш анализ показывает, что сейчас самым важным для обеспечения конкурентно способности российской угольной отрасли – это, прежде всего, поставка высококачественных углей на требовательные рынки Японии, Кореи, Вьетнама, Индии, Тайваня. Это именно то конкурентное преимущество, которое может обеспечить высокотехнологичный, специализированный угольный комплекс Третья очередь "Восточного Порта", — заявила директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

Встреча портовиков и металлургов состоялась в рамках визита бизнес-миссии индийских компаний, в том числе представителей JSW Steel, Tata Steel, Coal India Limited, Steel Authority of India Limited во главе с Министром нефти, природного газа и стали Республики Индия. Визит был организован благодаря ПАО "НК Роснефть" с целью укрепления торгово-экономических связей с Республикой Индия, а также по итогам проведенного во Владивостоке V Восточного экономического форума.

Индийские металлурги оценили техническую оснащенность терминала АО "Восточный Порт". Фото: Предоставлено пресс-службой АО "Восточный Порт" Индийские металлурги оценили техническую оснащенность терминала АО "Восточный Порт". Фото: Предоставлено пресс-службой АО "Восточный Порт" Индийские металлурги оценили техническую оснащенность терминала АО "Восточный Порт". Фото: Предоставлено пресс-службой АО "Восточный Порт" 1 / 3

"Премьер-министр Индии господин Нарендра Моди встретился на Восточном экономическом форуме с президентом России Владимиром Путиным. И между этими двумя лидерами была достигнута договоренность, о том, чтобы установить энергетический мост между Россией и Индией. По состоянию на сегодняшний день Индия является вторым крупнейшим в мире производителем стали. В ближайшие 10 лет мы планируем нарастить в два раза объем производимой стали. И для того, чтобы достигнуть этой цели, нам необходимо нарастить импорт угля из разных частей мира. И в этой связи нам очень отрадно, что свой экономический потенциал мы можем увеличить благодаря взаимодействию с нашим старым и очень надежным партнёрам – Россией", — отметил министр природного газа, нефти и стали Республики Индия Д. Прадхан.

Напомним, в ходе V Восточного экономического форума состоялся официальный запуск Третьей очереди специализированного угольного терминала АО "Восточный Порт". Во время посещения стенда компании первые лица России и Индии наблюдали за погрузкой первого судна с причала Третьей очереди высококачественным углем АО "УК "Кузбассразрезуголь" для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd.

Справка: АО "Восточный Порт" — первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт". Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: "Безопасность", "Ветераны", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".