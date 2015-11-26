СК проводит проверку по факту смерти аквалангиста во Владивостоке

По предварительным данным смерть мужчины наступила вследствие утопления, выясняются все обстоятельства произошедшего

Аквалангист. Фото: https://pixabay.com

Доследственная проверка начата во Владивостоке по факту смерти 20-летнего аквалангиста. По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате асфиксии вследствие утопления, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение

Напомним, что 23 октября 2019 года в районе мыса Поспелова острова Русский в городе Владивостоке обнаружено тело 20-летнего мужчины, экипированного в снаряжение аквалангиста.