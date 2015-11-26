Сильный дождь с грозой обрушится на Владивосток в ночь на субботу

Днем осадков не ожидается, но сохранится сильный северный ветер

Гроза. Фото: ИА PrimaMedia

Сильный дождь с ветром и грозой пройдет во Владивостоке в ночь на субботу. Однако днем на выходных осадков не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В субботу, 26 октября, Приморье останется под влиянием фронтов. Ночью пройдут дожди различной интенсивности. В отдельных районах не исключены грозы. Днём на юге края начнутся прояснения, на севере осадки различной интенсивности сохранятся. Усилится северный ветер. Ночь тёплая, 0…+8 °C. Днём за фронтом на край будет поступать более прохладная воздушная масса, максимальные температуры понизятся, +7…+14 °C.

В ночь на воскресенье, 27 октября, дожди прекратятся, и на Приморье распространится гребень антициклона. Ветер стихнет. Ночь будет более прохладной, а дневные температуры станут выше на 2–3 градуса.

Во Владивостоке в ночь на субботу пройдёт интенсивный дождь, сопровождающийся сильным ветром. Вероятна гроза. Днём осадков не ожидается, но сохранится сильный северный ветер. Прохладно: ночью +4…+6 °C, днём всего на 2–3 градуса теплее.

В воскресенье в городе без осадков. Ночь под влиянием антициклона станет прохладней на 2 градуса, днём потеплеет до +11…+14 °C.

В связи с ожидаемыми после продолжительного периода сухой погоды ухудшением погодных условий Примгидромет распространил предупреждение.