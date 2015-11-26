Солид Банк предлагает автокредит от 8,99% годовых

Для оформления заемщику нужен только паспорт
Общество 15:35
кредит. Фото: предоставлено банком

Автокредит является одной из наиболее востребованных программ, популярность его растет с каждым годом. Эксперты связывают рост показателей в сфере данного вида кредитования со стабилизацией реальных доходов населения, а также с комфортными условиями, предлагаемыми банками своим клиентам.

АО "Солид Банк" предлагает оформить кредит на приобретение автомобиля по ставке от 8,99% до 15% годовых. Сумма кредита: от 150 тысяч до 5 000 000 рублей, срок от 6 до 60 месяцев, а первоначальный взнос всего от 10% стоимости авто.

Также стоит отметить, что для получения кредита на приобретения автомобиля в Солид Банке оформление КАСКО – необязательно. Но, при желании заемщика данная программа страхования может быть оформлена и оплачена клиентом, как из собственных средств, так и включена в сумму автокредита. Также в сумму кредита можно включить стоимость услуг по установке охранного комплекса.

Подробные условия автокредитования на сайте АО "Солид Банк".

С подробными условиями автокредитования можно ознакомиться на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/a-car-loan/

Заявку на кредит можно оформить в любом офисе АО "Солид Банк", а также на сайте банка https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/

Персональный менеджер по кредитованию – Александра

тел.: +7 (904) 623-65-06

e-mail: a.mandron@solidbank.ru

адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 33

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Ген. Лицензия ЦБ РФ 1329

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Тэги: кредит

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