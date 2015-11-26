Депутат Щербаков провел для курсантов МГУ "боевую" экскурсию

Ребята ознакомились с работой механизмов транспортного рефрижератора "Полтава" (ФОТО)
Общество 15:49
Депутат Щербаков провел для курсантов МГУ "боевую" экскурсию. Фото: предоставлено депутатом

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", — решил депутат Законодательного собрания Приморья Александр Щербаков и организовал экскурсию на транспортный рефрижератор для курсантов Морского государственного университета, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее парламентарий предложил ректору МГУ Денису Бурову, в целях популяризации морских специальностей, провести выездное занятие курсантов МГУ на транспортном рефрижераторе "Полтава", принадлежащем компании "Востокфлот".

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Курсанты электромеханического факультета побывали на транспортном рефрижераторе и познакомились со всеми его основными механизмами. Для начала, как положено, состоялся инструктаж по технике безопасности. Затем заместитель директора "Востокфлота" провел для ребят подробнейшую экскурсию. Будущие мореходы увидели и услышали про характерные особенности рефрижератора, являющегося сегодня самым современным в своей серии.

"Приятно наблюдать процесс развития морского образования в регионе, — отметил Александр Щербаков. — Выпускники приходят на производство все более подготовленными и воодушевленными. Сегодня мы проводим для курсантов экскурсии по транспортному рефрижератору, а завтра молодые люди придут в качестве руководителей и членов командного состава в судоходные и рыболовецкие компании Дальнего Востока".

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Рефрижератор "Полтава" был построен в 2004 году на верфях судостроительного завода в украинском Николаеве. Затем судно несколько лет работало под иностранным флагом. В 2012 году компания "Востокфлот" выкупила рефрижератор у греков и вернула под российский флаг. После капитального ремонта судно было перефлагировано и переименовано. В настоящее время ТР "Полтава" доставляет мороженную рыбопродукцию из районов Берингового и Охотского морей в порты Дальнего Востока.

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Тэги: экскурсии

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