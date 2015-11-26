Топлива в котельных Приморья хватит на всю зиму - администрация

Горожан просят отнестись с пониманием к запуску отопления, на которое может уйти до пяти суток
Общество 12:34
Вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Итоги подготовительных работ к зиме подвели на пресс-конференции, посвященной старту отопительного сезона в Приморье. Участники

отметили, что запас топлива в котельных превышает 100% и проблем с его не хваткой не будет, а также готов жилой фонд, проведен капитальный и текущий ремонты на энергообъектах, сообщает ИА PrimaMedia.

Обслуживающие компании отметили наивысшую степень готовности жилого фонда, котельных и систем водоотведения.

"Отопительный сезон в Приморском крае уже стартовал. Традиционно самыми первыми были подключены объекты соцкульбыта в Тернейском и Ольгинском районах — северные территории, где отопительный сезон стартует недели на две раньше.

На сегодняшний момент у нас все решения приняты по началу отопительного сезона, и во всех муниципалитетах он уже стартовал, кроме Славянки и Владивостока. Сейчас температурный режим позволят при отсутствии отопления комфортно себя ощущать. Из 850 котельных, которые осуществляют теплоснабжение потребителей в крае, работает 640, запасы топлива — более 100% и важная веха — паспортизация всех муниципальных образований, состоится до 15 ноября. Мы не теряем бдительности, штаб по подготовке к отопительному сезону заседает еженедельно, чтобы отопительный сезон протекал бесперебойно и комфортно для потребителей", — рассказала вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко.

Вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко

Вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Многих интересовала обстановка в Уссурийске, где часть котельных подключили к газу. В этом отопительном сезоне на пяти модернизированных котельных предусмотрено использование природного газа, но, по словам Елены Александровны, он еще не дошел, и пока эти объекты работают на сжиженном углеводородном топливе.

"Природный газ прогнозируем подать в декабре, как раз к пиковым нагрузкам января-февраля, это будет уже природный газ, что позволит снизить себестоимость и мы все вместе с вами посмотрим, каков будет опыт использования такого вида топлива. Также построена газо-мазутная котельная в Большом Камне, она будет запускаться в режиме пуско-наладки", — добавила Елена Пархоменко.

Главный инженер филиала "Приморские тепловые сети" АО "Дальневосточная генерирующая компания" Алексей Старцев отметил, что отопительный сезон начат в срок, замечаний нет. По его словам, на газе во Владивостоке работает несколько котельных, но не полностью, а частично — около 70%.

"Погода нам напоминает, что мы находимся на широте Сочи, и даёт насладиться осенним солнцем. За период подготовки к зиме мы поменяли порядка 79 котлов, многое оборудование, проведена в целом большая работа по ремонту теплового хозяйства. По топливу, как уже рассказала Елена Александровна, на складах предприятия накоплено топлива в полном объеме и даже с некоторым запасом", — добавил генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Анатолий Попов.

"Примтеплоэнерго" запустило котельные практически по всему краю, кроме Владивостока и Славянки.

"Все в рабочем режиме, начинаем отопительный сезон", — заключили участники пресс-конференции.

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Тэги: отопительный сезон

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