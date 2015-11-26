"Лицом к лицу": встреча с хищником обескуражила интернет-пользователей

В Приморье животное бесстрашно разгуливало на местной АЗС

"Лицом к лицу": встреча водителя с хищником обескуражила интернет-пользователей. Фото: dps.control

В Приморье новость про гуляющего хищника на местной АЗС обескуражила интернет-пользователей. Больше всего встреча запомнилась водителю. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps.control.

По словам очевидцев, амурский тигр гуляет у территории автозаправочной станции в посёлке Восток в Красноармейском районе. Жители отметили, что животное вело себя спокойно, не проявляя признаков открытой агрессии. После того как водители начали сигналить хищнику, тот скрылся в лесу.

Позднее в пресс-службе центра "Амурский тигр" подтвердили, что видеозапись является подлинной.

Посёлок Восток посещали специалисты охотнадзора Приморского края, чтобы удостовериться в том, что тигр ушёл, и нет опасности для людей. Информация о том, что в этой местности гулял тигр, поступила 22 октября.

Сотрудник центра "Амурский тигр" Вадим Шкодин отмечает, что в подобных ситуациях людям не нужно провоцировать животное на какие-либо действия. В данном случае правильным вариантом было то, что люди не выходили из автомобиля и не проявляли к нему агрессии.

Интернет-пользователи обескуражены такой новостью и жалеют животное.

Красавец! Я думаю, что в тайге голодно, вот и идет к людям за легкой добычей. Или болеет — тяжело охотиться. Но красавец! Если не увезут насильно в тайгу, так и будет около людей промышлять.

Жалко, звери идут к людям не от хорошей жизни. Истребили всё: лес вырублен, пищи для тигров нет.