"Лицом к лицу": встреча с хищником обескуражила интернет-пользователей

В Приморье животное бесстрашно разгуливало на местной АЗС
Это интересно 16:40
"Лицом к лицу": встреча водителя с хищником обескуражила интернет-пользователей. Фото: dps.control

В Приморье новость про гуляющего хищника на местной АЗС обескуражила интернет-пользователей. Больше всего встреча запомнилась водителю. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps.control.

По словам очевидцев, амурский тигр гуляет у территории автозаправочной станции в посёлке Восток в Красноармейском районе. Жители отметили, что животное вело себя спокойно, не проявляя признаков открытой агрессии. После того как водители начали сигналить хищнику, тот скрылся в лесу.

Позднее в пресс-службе центра "Амурский тигр" подтвердили, что видеозапись является подлинной.

Посёлок Восток посещали специалисты охотнадзора Приморского края, чтобы удостовериться в том, что тигр ушёл, и нет опасности для людей. Информация о том, что в этой местности гулял тигр, поступила 22 октября.

Сотрудник центра "Амурский тигр" Вадим Шкодин отмечает, что в подобных ситуациях людям не нужно провоцировать животное на какие-либо действия. В данном случае правильным вариантом было то, что люди не выходили из автомобиля и не проявляли к нему агрессии.

Интернет-пользователи обескуражены такой новостью и жалеют животное.

Красавец! Я думаю, что в тайге голодно, вот и идет к людям за легкой добычей. Или болеет — тяжело охотиться. Но красавец! Если не увезут насильно в тайгу, так и будет около людей промышлять.

Жалко, звери идут к людям не от хорошей жизни. Истребили всё: лес вырублен, пищи для тигров нет.

Написать автору
Тэги: животные дикие АЗС автозаправочная станция

Зоопарк "Садгород" открывает приют для брошенных и проблемных гималайских медведей

23 октября, 11:40

Останки древнего носорога обнаружили в пещере на территории Приморья

10 октября, 12:33

В Приморский сафари-парк привезли лигра из "Дикой архидеи" (ФОТО, ВИДЕО)

4 октября, 10:11

Профильный комитет Госдумы против изменения налогового климата в рыбной отрасли

23 октября, 18:10
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia