Приморская генерация готова к отопительному сезону

Основное и вспомогательное оборудование на энергообъектах подразделений прошло текущий и капитальный ремонты

пресс-конференции по подготовке к отопительному сезону. Фото: предоставлено АО "ДГК"

Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" готов обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей. Об этом в ходе пресс-конференции по подготовке к ОЗП заявили энергетики. Напомним, отопительный сезон уже стартовал в Артемовском и Партизанском городских округах. Во Владивосток тепло в дома жителей начнет поступать согласно распоряжению администрации города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДГК".

Старту отопительного сезона предшествовала обширная ремонтная кампания, которая завершилась 15 октября. Основное и вспомогательное оборудование на энергообъектах подразделений прошло текущий и капитальный ремонты.

пресс-конференции по подготовке к отопительному сезону. Фото: предоставлено АО "ДГК" пресс-конференции по подготовке к отопительному сезону. Фото: предоставлено АО "ДГК" пресс-конференции по подготовке к отопительному сезону. Фото: предоставлено АО "ДГК" 1 / 3

"Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, ТЭЦ "Восточная", Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС готовы к несению зимних нагрузок, — подвел итоги на пресс-конференции директор филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Дмитрий Лебедь. – На энергообъектах сформированы нормативные запасы топлива. Персонал укомплектован и прошел профессиональную подготовку".

Полностью к подаче теплоносителя в дома потребителей готовы и теплотрассы: трубопроводы прошли проверку гидравлическими испытаниями, завершены работы по устранению выявленных дефектов и перекладке. Всего в этом году энергетики заменили порядка 8,3 тысячи метров изношенных трубопроводов в Артеме, Партизанске и Владивостоке. В общей сложности на трех округах устранено 333 порыва. На реконструкцию теплосетей структурных подразделений филиала "Приморская генерация" за 9 месяцев потрачено почти 215 млн рублей. Самые крупные работы в этом году пришлись на перекладку магистральной теплотрассы в районе улицы Ульяновская в г.Артеме. Здесь заменили 600 метров трубопровода диаметром 720 мм. Самой сложной для ремонта стал район улицы Красного замени г.Владивостока. Здесь заменены участки магистральной теплотрассы диаметром 530 мм.