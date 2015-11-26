Наглость внедрожника или седана? Горожане озадачены вопросом кто из них "горе-парковщик"

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию
Это интересно 17:18
Наглость внедрожника или седана?. Фото: dps_vl

В крупном интернет-паблике Instaram dps_vl горожане озадачены вопросом кто из двух автолюбителей "горе-парковщик", об этом сообщает ИА PrimaMeida.

Спор возник после сообщения подписчика, в районе дома Тобольская 11, стоит Toyota Prius, которая, по мнению автора, перегородила путь.

" На подъеме стоит Prius, крайне затрудняет проезд габаритным машинам, выше находится электросеть. Просьба убрать машину," — сообщает автор.

Внимательные пользователи обратили внимание на фотографию, где находилась еще одна машина. С правой стороны стоит припаркованный внедорожник.

Теперь, пользователи озадачены вопросом, кто из них "горе-парковщик", также мнения разошлись в марке автомобиля.

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Тэги: автопарковки автовладельцы

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