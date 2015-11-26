Сахалинское правительство раскрыло ход реализации нацпроектов в области за 2019 год

Важным показателем стало пополнение островных медицинских учреждений более чем 220 новыми специалистами (ФОТО)

Подведение итогов реализации нацпроектов на территории Сахалинской области за 2019 год. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Свою эффективность показали меры поддержки медицинских специалистов – рост зарплаты, самые высокие в России "подъемные", выплаты на жилье. Привлечение врачей – один из показателей национального проекта "Здравоохранение", который перевыполнили в островном регионе. Итоги реализации нацпроектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование", "Культура", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за девять месяцев 2019 года озвучили сегодня, 24 октября, на заседании стратегического совета под руководством губернатора Валерия Лимаренко, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

В рамках нацпроекта с начала этого года в островных больницах и поликлиниках трудоустроены 222 врача. По инициативе Валерия Лимаренко была усилена поддержка медицинских специалистов. Врачи получают от 1,4 до 2,6 млн рублей "подъемных", до трех млн рублей на приобретение квартиры или до 25 рублей ежемесячно на аренду.

– Речь идет о решении задач, поставленных Президентом нашей страны. Исполнять их в срок и в полном объеме очень важно, ведь итог работы – увеличение продолжительности жизни людей, рождение детей, привлечение востребованных специалистов, создание комфортной среды, активизация бизнеса, – отметил глава области.

Также в регионе развернули борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Удалось на треть снизить число смертей от инфаркта миокарда на больничных койках. Запустили дистанционное наблюдение за пациентами с повышенным давлением. Увеличилось количество случаев, когда опасные онкологические заболевания выявляют на ранних стадиях. Сохранить жизни помогает новый метод обследования – низкодозовая компьютерная томография, которая позволяет обнаруживать малейшие изменения в органах дыхания.

Национальный проект "Демография" во главу угла ставит заботу о семьях и людях старшего поколения. В этом году 280 семейных пар бесплатно направили на процедуру экстракорпорального оплодотворения, хотя плановый показатель – 160 семей. Благодаря этому же проекту 510 сахалинцев предпенсионного возраста бесплатно прошли профессиональное обучение, при этом план – 190 человек.

В рамках нацпроекта "Образование" в День знаний в Долинске открылась новая школа на 800 мест. А "Культура" позволила создать виртуальный концертный зал на базе Сахалинской областной филармонии.

Исполняя задачи проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на островах расселили более 400 жителей аварийных домов и привели в порядок более 20 км дорог.

Для удобства сахалинских предпринимателей открылся центр "Мой бизнес". Эту работу провели в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Восемь человек получат гранты на "агростартапы" для развития сельскохозяйственных производств.



Валерий Лимаренко. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

– На реализацию национальных проектов выделяются федеральные средства, и все они должны быть грамотно использованы. Прошу ответственных руководителей обратить на это особое внимание, – сказал губернатор. – Все это будет влиять не только на заработную плату, но и на дальнейшую работу в областном правительстве.