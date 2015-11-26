Синоптики уточнили время начала сильного ливня во Владивостоке

Метеорологи передают, что выпадет большое количество осадков
Общество 24 октября, 23:50
Погода. Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют во Владивостоке сильный ливневый дождь. По информации синоптиков портала "Расписание погоды", серьезные осадки ожидаются в пятницу, 25 октября. Дождь начнет идти с 16.00 и усилится к 22.00, продолжится до 10.00 субботы, 26 октября. Всего за этот период времени прогнозируется выпадение более 50 мм осадков, сообщает ИА PrimaMedia.

По прогнозам Примгидромета, днем 25 октября к краю подойдут фронтальные разделы активного циклона, начнутся дожди.

"В ночь на субботу ожидается обострение фронтальных разделов, интенсивность дождей и площадь распространения увеличится. На большей территории Приморья пройдут дожди с количеством осадков 7-20 миллиметров, в отдельных районах 25-49 миллиметров за 12 часов и менее, в южной половине края местами прогремят грозы", – пояснили в ведомстве.
Днем 26 октября ожидается прекращение осадков на западе и юге края, а в центральных и восточных районах осадки в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег, сохранятся. Сильные дожди более вероятны на побережье Тернейского района.
При прохождении холодного фронта в крае усилится ветер до 13-18 метров в секунду, на побережье порывами до 23 метров в секунду, температурный фон понизится. Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку, а автомобилистам – сменить летнюю резину на зимнюю.



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Тэги: дождь, ливень

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