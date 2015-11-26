Представитель завода прокомментировал пожар на ТОР "Надеждинская"

На крыше склада загорелись теплоизоляционные материалы
Происшествия 21:20
Представитель завода прокомментировал пожар на ТОР "Надеждинская". Фото: Скриншот с видео

О тушении пожара, случившегося в четверг вечером, 24 октября, на территории завода АРНИКА ТОР "Надеждинская" рассказал представитель строящегося предприятия Николай Филь. Он отметил, что возгорание удалось ликвидировать собственными силами, сообщает ИА PrimaMedia.

"На территории строящегося завода АРНИКА — на крыше склада произошло возгорание теплоизоляционных материалов, из-за чего было сильное задымление. Пожар в течение 15 минут был успешно локализован собственными силами предприятия, так как на строящемся объекте организована современная система пожаротушения со всеми необходимыми средствами, обучением и тренировкой персонала. Своевременно прибывшая бригада МЧС произвела контрольную проливку здания. По предварительной оценке, ущерба практически нет, так как конструктивные элементы не были затронуты при пожаре. Частично сгорели только материалы, используемые при проведении строительно-монтажных работ", — прокомментировал заместитель генерального директора по производству компании АРНИКА Николай Филь.

Напомним, сегодня в 17.56 на пульт пожарной охраны Надеждинского района поступило сообщение о возгорании кровли строящегося здания в селе Шмидтовка. По предварительным данным площадь пожара составила 500 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

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